Λένα Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά που “έφυγε” ξαφνικά στα 34 της χρόνια

Μία τεράστια τραγωδία βιώνει η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμάρα μετά τον χαμό της κόρης του Λένας το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά στο δράμα που ζουν, Η 34χρονη πρόκειται για την μεγαλύτερη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άφησε την πνοή της χθες το βράδυ παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών καθώς υπέστη ανακοπή που ακολούθησε σοβαρό επιληπτικό επεισόδιο. Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα είχα διατελέσει διευθυντής στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 34χρονη.

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο το απόγευμα της Πέμπτης και μεταφέρθηκε αρχικά στο «Σισμανόγλειο» ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» όπου και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή.

Η Λένα Σαμαρά αποφοίτησε το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών. Σε εκείνη την γενιά αποφοίτων ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος – πρωτότοκος γιο του Θεόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου – , ο Κωνσταντίνος Λιάπης- γιος του Μιχάλη Λιάπη – η Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, η Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, κόρη του Γεράσιμου Αρσένη και της Λούκα Κατσέλη, η Άννα Ιόλη Πρετεντέρη κόρη του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη.

Η Λένα Σαμαρά φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας, παρά το πολιτικό προφίλ του πατέρα της. Όσοι την γνώριζαν μιλούσαν για ένα λαμπρό χαρακτήρα με παιδεία και τρόπους. Η ίδια απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, οι περισσότερες ωστόσο ήταν στο πλευρό του πατέρα της.

Η αδυναμία της ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-HeartPartnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά απέκτησαν και έναν γιο, τον 28χρονο Κώστα. Η 34χρονη κρατούσε χαμηλούς τόνους και παρά τοπ γεγονός ότι ο πατέρας της ήταν στο πολιτικό προσκήνιο, η ίδια ακολουθούσε ένα πιο αθόρυβο μονοπάτι