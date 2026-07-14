Γιώργος Γαβρήλος: Ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

Σε τροχιά περαιτέρω συρρίκνωσης εισέρχεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς ο βουλευτής Αργολίδας, Γιώργος Γαβρήλος, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του.

Με επίσημη επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Γαβρήλος γνωστοποίησε την αποχώρησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διευκρινίζοντας παράλληλα πως προτίθεται να διατηρήσει την έδρα του στο Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητος βουλευτής.

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Στη γραπτή δήλωση που συνόδευσε την απόφασή του, ο κ. Γαβρήλος εξηγεί αναλυτικά τους πολιτικούς λόγους που τον οδήγησαν σε αυτό το βήμα, εκτιμώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρώσει την ιστορική του πορεία και αδυνατεί πλέον να εκφράσει το αίτημα της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή.

Αναλυτικά, στη δήλωση ανεξαρτητοποίησής του ο Γιώργος Γαβρήλος αναφέρει:

«Εδώ και καιρό, έχω εκφράσει δημοσίως και με παρρησία την πεποίθησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή.

Η ήττα των πολιτικών της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να είναι υπόθεση κάποιων κλειστών οργάνων ή προσωπικών στρατηγικών, αλλά, όπως αποδείχθηκε, ούτε και υπόθεση διαπραγματεύσιμη σε επίπεδο κορυφής κομμάτων.

Η αλλαγή πολιτικής περνά πλέον μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Με σεβασμό στους ανθρώπους του χώρου με τους οποίους έχω συμπορευτεί και με το βλέμμα στο μέλλον, που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα από τη θέση του Ανεξάρτητου Βουλευτή.

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Η πολιτική δεν είναι κάτι στατικό. Τα μεγάλα επίδικα προστάζουν τις κάθε φορά αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε και μόνο γι’ αυτά στο τέλος, θα είμαστε υπόλογοι: απέναντι στην ιστορία, στο μέλλον και στους ανθρώπους μας. Για το επόμενο διάστημα, μικρή σημασία έχει τι θα κάνει ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο.

Χρέος όλων μας είναι να συμβάλουμε, με όλες μας τις δυνάμεις στη μεγάλη ανατροπή που απαιτούν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες, οι νέοι και οι νέες μας.

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Η σημερινή μου απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα είμαι- όπως και ήμουν από το 2023 μέχρι τώρα αδιάλειπτα και αδιάκοπα- δίπλα στον κόσμο της Αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής του Νομού με ευθύνη και τιμή».