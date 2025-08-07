Αντώνης Σαμαράς: Πέθανε σε ηλικία 34 ετών η κόρη του, Λένα

Στον θρήνο βυθίστηκε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά καθώς πέθανε σε ηλικία 34 ετών η κόρη του Λένα.

Η Λένα Σαμαρά νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 34 ετών το βράδυ της Πέμπτης 7/8.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κόρη του Αντώνη Σαμαρά εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε αρχικά στο «Σισμανόγλειο» ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» όπου και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή.

Η Λένα Σαμαρά, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού και ήταν χαμηλών τόνων και συνεσταλμένος χαρακτήρας. Μάλιστα, δεν είχε πολλές δημόσιες εμφανίσεις με τους γονείς της καθώς έμενε εκτός Ελλάδας.