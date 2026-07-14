Άννα- Μαρία Πανταζώνη: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ (εικόνες)

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε σήμερα (14/7) η κηδεία της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας – Μαρίας Πανταζώνη η οποία έχασε πριν λίγες ημέρες την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Θεσσαλονίκη.

Το παρών στην κηδεία του νεαρού παιδιού έδωσαν οι δικοί της άνθρωποι αλλά και πολλά μέλη της οικογένειας των ασπρόμαυρων, με το κλίμα να είναι συγκινητικό και τη θλίψη χαραγμένη στα πρόσωπα όλων. Η ανήλικη ποδοσφαιρίστρια επέστρεφε από την προπόνησή της, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

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