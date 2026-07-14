Άννα- Μαρία Πανταζώνη: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ (εικόνες)
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ είπε το τελευταίο αντίο στη νεαρή, ενώ σύσσωμη η ομάδα γυναικών έδωσε το «παρών»
Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε σήμερα (14/7) η κηδεία της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας – Μαρίας Πανταζώνη η οποία έχασε πριν λίγες ημέρες την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Θεσσαλονίκη.
Το παρών στην κηδεία του νεαρού παιδιού έδωσαν οι δικοί της άνθρωποι αλλά και πολλά μέλη της οικογένειας των ασπρόμαυρων, με το κλίμα να είναι συγκινητικό και τη θλίψη χαραγμένη στα πρόσωπα όλων. Η ανήλικη ποδοσφαιρίστρια επέστρεφε από την προπόνησή της, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ είπε το τελευταίο αντίο στην Άννα – Μαρία Πανταζώνη, ενώ σύσσωμη η ομάδα γυναικών έδωσε το «παρών» στη Θέρμη στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων. Οι παρόντες τίμησαν την νεαρή αθλήτρια με λευκά μπαλόνια, ενώ εκπρόσωποι της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του ΑΣ ΠΑΟΚ ήταν εξόδιο ακολουθία και κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη της ο Ιβάν Σαββίδης και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης.
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