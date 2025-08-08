Λένα Σάμαρα: Συγκλονισμένος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμάρα

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά μετά τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Λένας σε ηλικία μόλις 34 ετών το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Η 34χρονη πέθανε από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλευόταν μετά από επιληπτικό επεισόδιο που υπέστη. Η Λένα Σαμαρά, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού και ήταν χαμηλών τόνων και συνεσταλμένος χαρακτήρας. Μάλιστα, δεν είχε πολλές δημόσιες εμφανίσεις με τους γονείς της καθώς έμενε εκτός Ελλάδας.

Η είδηση θανάτου της Λένας Σαμαρά συγκλόνισε τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο. Πολιτικοί αρχηγοί και στελέχη κομμάτων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του.

Τα συλλυπητήρια από τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα

Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας και προσθέτει:

«Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες».

Συλλυπητήρια του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη

Με αφορμή τον αιφνίδιο χαμό της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απρόσμενη απώλεια της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές, όπως η απώλεια ενός παιδιού.

Σήμερα θρηνώ όχι ως Πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως φίλος.

Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη σύζυγό του Γεωργία για τη μεγάλη δοκιμασία την οποία βιώνουν.

Εκφράζω και στους δύο καθώς και στην οικογένειά τους τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια»

Συλλυπητήρια δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους” ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωση του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…». Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 7, 2025

Τα συλλυπητήρια του Νίκου Ανδρουλάκη

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

Συλλυπητήρια του Σωκράτη Φάμελλου

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του», πρόσθεσε.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους» αναφέρει σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα

Συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση

«Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας.

Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος.

Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο», γράφει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Συλλυπητήρια από το Μέρα25

«Το να χάνει κανείς το παιδί του είναι συνταρακτικό. Και πιο συνταρακτικό το να πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος, μια νέα γυναίκα, τόσο νωρίς, τόσο αιφνίδια.

Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης της Γεωργίας και του Αντώνη Σαμαρά. Ειλικρινή συλλυπητήρια και κουράγιο για την ανείπωτη απώλεια τους», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος.

Συλλυπητήρια και από τον Στέφανο Κασσελάκη

«Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά.