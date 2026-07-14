Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Ψυχογιός μετά τους Παναγιωτόπουλο και Γαβρήλο

Συνεχίζεται το τσουνάμι αποχωρήσεων στην Κουμουνδούρου

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Ψυχογιός μετά τους Παναγιωτόπουλο και Γαβρήλο
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:19

Σε τροχιά περαιτέρω συρρίκνωσης βρίσκεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρήλο, την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε και ο βουλευτής Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός.

Με επίσημη επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Ψυχογιός γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την Κ.Ο. του κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο κείμενο της επιστολής του, ο βουλευτής ξεκαθαρίζει ότι στο εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής, εκπροσωπώντας την εκλογική του περιφέρεια στην Κορινθία.

Φωτογραφία

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ