ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Ψυχογιός μετά τους Παναγιωτόπουλο και Γαβρήλο

Σε τροχιά περαιτέρω συρρίκνωσης βρίσκεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρήλο, την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε και ο βουλευτής Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός.

Με επίσημη επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Ψυχογιός γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την Κ.Ο. του κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο κείμενο της επιστολής του, ο βουλευτής ξεκαθαρίζει ότι στο εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής, εκπροσωπώντας την εκλογική του περιφέρεια στην Κορινθία.