ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Ψυχογιός μετά τους Παναγιωτόπουλο και Γαβρήλο
Συνεχίζεται το τσουνάμι αποχωρήσεων στην Κουμουνδούρου
Σε τροχιά περαιτέρω συρρίκνωσης βρίσκεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρήλο, την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε και ο βουλευτής Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός.
Με επίσημη επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Ψυχογιός γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την Κ.Ο. του κόμματος.
Στο κείμενο της επιστολής του, ο βουλευτής ξεκαθαρίζει ότι στο εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής, εκπροσωπώντας την εκλογική του περιφέρεια στην Κορινθία.
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