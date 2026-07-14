Μπαράζ αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ που έμεινε με 20 βουλευτές – Στα χαρακώματα Πολάκης και Δούρου για την προεδρία

Σε τροχιά πλήρους αποσύνθεσης βρίσκεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μέσα σε ελάχιστες ώρες ακόμη τρεις βουλευτές ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους, αλλάζοντας δραματικά τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό.

Τον χορό των σημερινών αποχωρήσεων άνοιξε ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, για να ακολουθήσουν λίγο αργότερα ο βουλευτής Αργολίδας, Γιώργος Γαβρήλος, και ο βουλευτής Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός.

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Παράλληλα, θέμα χρόνου θεωρείται και η παράδοση της έδρας από τον Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος θα γίνει ο τρίτος κατά σειρά βουλευτής του κόμματος που προχωρά σε αυτή την κίνηση, μετά την Κατερίνα Νοτοπούλου και τον Γιώργο Καραμέρο.

Μετά τις τελευταίες απώλειες, ο ΣΥΡΙΖΑ συρρικνώνεται στους 20 βουλευτές και υποχωρεί πλέον στην τέταρτη θέση της κοινοβουλευτικής γεωγραφίας, πίσω από το ΚΚΕ, μια δραματική πτώση αν αναλογιστεί κανείς τις 47 έδρες που είχε εξασφαλίσει στις εκλογές του 2023 με ποσοστό 17,83%.

Κρίσιμη συνεδρίαση και εσωκομματικά «πυρά»

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη αυριανή (Τετάρτη, 13:00) συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Εκεί αναμένεται να εκλεγεί ο νέος γραμματέας της ΚΟ μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού, να επικυρωθεί και τυπικά η επιστροφή του Παύλου Πολάκη, αλλά και να καταγραφούν οι πρώτες ισορροπίες ανάμεσα στον ίδιο και τη Ρένα Δούρου για την ηγεσία του κόμματος.

Η εκλογή του νέου προέδρου της ΚΟ μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα.

Αν και οι πληροφορίες θέλουν το κύμα φυγής να συνεχίζεται, εκτιμάται ότι τουλάχιστον οκτώ βουλευτές (Ν. Παππάς, Ρ. Δούρου, Π. Πολάκης, Γ. Αμανατίδης, Ελ. Ακρίτα, Γ. Παπαηλιού, Χρ. Γιαννούλης και Θ. Ξανθόπουλος) θα παραμείνουν σταθερά στο κόμμα.

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Ο Παύλος Πολάκης, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο Mega, εξαπέλυσε τα πρώτα βέλη του, δηλώνοντας με νόημα πως ο ίδιος μπορεί να οδηγήσει ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές ποσοστό στις επόμενες εκλογές, σε αντίθεση με τη Ρένα Δούρου που, όπως υποστήριξε, δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα.

Επόμενος μεγάλος σταθμός για το κόμμα είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο, όπου θα επιχειρηθεί η χάραξη της νέας πολιτικής γραμμής και η ανασυγκρότηση των κορυφαίων καθοδηγητικών οργάνων.