Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: Τι υποστήριξαν στις μαραθώνιες απολογίες τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι

Στη φυλακή οδηγούνται, με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin τον Μάιο του 2010, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, απολογήθηκαν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας βάσει ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν μετά από στοιχεία της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση, δηλώνοντας πως δεν ανήκαν στην ομάδα των δραστών.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες αποδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στη μεγάλη διαδήλωση της 5ης Μαΐου 2010 ενάντια στο πρώτο μνημόνιο, ωστόσο διαχώρισαν πλήρως τη θέση τους από τα τραγικά γεγονότα.

Ο κατηγορούμενος που φέρεται στη δικογραφία ως το πρόσωπο που έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος, ισχυρίστηκε ότι αποχώρησε από τη διαδήλωση μόλις ξέσπασαν τα πρώτα επεισόδια.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι την ώρα της επίθεσης βρισκόταν σε εντελώς διαφορετικό σημείο από το κτίριο της οδού Σταδίου.

Παρά τους ισχυρισμούς τους, οι δικαστικές αρχές έκριναν πως η βαρύτητα των αποδιδόμενων πράξεων και ο κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων καθιστούν αναγκαία την προσωρινή τους κράτηση.

Σημειώνεται ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό μέγαρο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης από φίλους και υποστηρικτές των δύο ανδρών, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα συμπαράστασης.

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Έδωσε τη συγκατάθεσή της για να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη

Ενώπιον του δικαστηρίου Westminster Magistrates’ Court του Λονδίνου οδηγήθηκε η 46χρονη κατηγορούμενη για την τραγωδία της Marfin, η οποία συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, όπου και εργαζόταν.

Η κατηγορούμενη, η οποία τα τελευταία επτά έτη διέμενε μόνιμα στο Μπράιτον, είχε λάβει γνώση για το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε εις βάρος της από τις ελληνικές δικαστικές Αρχές.

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Η ίδια συναίνεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί, δηλώνοντας παράλληλα αθώα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών ακόμη δύο ύποπτοι

Την ίδια ώρα, οι έρευνες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν πλέον σε δύο ακόμη άνδρες, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν πλήρως την ομάδα των πέντε βασικών υπόπτων της υπόθεσης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που προκύπτουν από το προανακριτικό υλικό και τις μαρτυρικές καταθέσεις, ο πρώτος φέρεται να είναι ο κουκουλοφόρος που πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της τράπεζας.

Ο δεύτερος εκτιμάται ότι ήταν το άτομο που περιέλουσε το κτίριο με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας τη ραγδαία εξάπλωση της φονικής πυρκαγιάς.

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Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές πραγματοποίησαν στοχευμένες έρευνες σε σπίτια στον Πειραιά και την Καισαριανή.

Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πειστήρια, τα οποία έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για ανάλυση, με σκοπό την άντληση κρίσιμων στοιχείων που θα ενσωματωθούν στη δικογραφία.