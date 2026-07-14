Σδούκου: Στις εκλογές θα αναμετρηθεί το σχέδιο απέναντι στον αυτοσχεδιασμό

Στον στόχο της αυτοδυναμίας, στα όσα έχει επιτύχει η κυβέρνηση στον τομέα της οικονομίας, καθώς και στις μόνιμες αντιφάσεις των προτάσεων της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στη NAFTEMPORIKI TV.

Απαντώντας αρχικά στην ερώτηση για την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, η κ. Σδούκου τόνισε πως πρόκειται για ένα εντελώς υποθετικό σενάριο, καθώς δεν υπάρχει καν κόμμα, τονίζοντας πως ο «στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας ήταν και είναι να διεκδικήσει την αυτοδυναμία» προσθέτοντας πως «δεν το λέμε με αίσθηση έπαρσης, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι «η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι το πιο ωφέλιμο για την χώρα αποτέλεσμα» και η δουλειά μας είναι «να πείσουμε τους πολίτες, ακόμη και αυτούς που έχουν δικαιολογημένες δυσαρέσκειες» με επιχειρήματα. Όσον αφορά το πότε θα κριθεί αυτό, η κ. Σδούκου, επανέλαβε, κάτι που έχει επισημάνει πολλές φορές, πως δεν υπάρχει επαναληπτικός γύρος εκλογών και το αποτέλεσμα θα κριθεί «σε μια Κυριακή». Ένα βασικό επιχείρημα που χρησιμοποίησε είναι η πολύ μεγάλη γεωπολιτική αβεβαιότητα και αστάθεια και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις των κρίσεων,

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Σχολιάζοντας την οικονομία, η Εκπρόσωπος της ΝΔ επεσήμανε ότι «το 2019 δεν έχει καμία σχέση με το πώς ζούμε σήμερα. Τότε, μετά την 5ετή διακυβέρνηση Τσίπρα, είχαμε έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και σήμερα έχουμε υπερδιπλάσιο ρυθμό, με στόχο τη σύγκλιση με την Ευρώπη. Η ανάπτυξη της χώρας συνολικά εκείνη την περίοδο ήταν η μισή της Ευρώπης και τώρα έχουμε σχεδόν διπλάσια από την ΕΕ».

Συνεχίζοντας ανέφερε πως «οι επενδύσεις από 22 δισεκατομμύρια το 2019 έφτασαν τα 37 δισεκατομμύρια το 2025. Οι εξαγωγές από 32 δισεκατομμύρια έφτασαν τα 49 δισεκατομμύρια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συζητάμε πρωτίστως για το πώς θα μεγαλώνουμε την πίτα και τον πλούτο στη χώρα, παρά να επικεντρωνόμαστε μόνο στην αναδιανομή του υπάρχοντος πλούτου». Όλα τα παραπάνω είναι αποτελέσματα που έδωσαν την δυνατότητα «να δώσουμε αυξήσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους και να μειώσουμε φόρους για τις οικογένειες, τη μεσαία τάξη και τους νέους».

Πρόσθεσε ωστόσο πως η προσπάθεια συνεχίζεται καθώς «κάθε χρόνο προσπαθούμε να αυξάνουμε το εισόδημα των συμπολιτών μας», όμως η σωστή πορεία της οικονομίας «δεν θα επιτρέψουμε να εκτροχιαστεί» δίνοντας χρήματα που δεν υπάρχουν όπως η 13η σύνταξη, καταλήγοντας πως «η Νέα Δημοκρατία αυτά τα επτά χρόνια έχει καταγράψει μεγάλες και μικρές νίκες, αλλά και λάθη και αστοχίες και τα αναγνωρίζουμε με απόλυτη ειλικρίνεια. Μιλάμε με ειλικρίνεια στους πολίτες χωρίς να τάζουμε λαγούς με πετραχήλια όπως κάνει η αντιπολίτευση» και τελικά στις εκλογές θα αναμετρηθεί η αξιοπιστία με την ανευθυνότητα και το σχέδιο απέναντι στον αυτοσχεδιασμό.