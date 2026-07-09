Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Ο συγκλονιστικός επικήδειος του αδελφού της – “Έφυγες νωρίς, θα συναντήσεις το αστεράκι μας τη Νικολέτα”

Σε κλίμα οδύνης συγγενείς, φίλοι και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος είπε το τελευταίο αντίο σήμερα στην αδικοχαμένη Βάγια Νέστορα που έχασε την ζωή της μετά από εμπρηστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη.

Συγκλονιστικός ήταν ο επικήδειος του αδελφού της άτυχης γυναίκας που λύγισε μιλώντας για την “Βαγίτσα” της οποίας το νήμα της ζωής χάθηκε από “βέβηλα και άνανδρα” χέρια.

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Ο ίδιος συγκινήθηκε βαθιά όταν αναφέρθηκε στην κόρη της Βάγιας Νέστορα, Νικολέτα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 37 ετών αλλά και στον αγαπημένο εγγονό της εκλιπούσης, Γιώργο, «που κάνατε σχέδια για να πάτε στη θάλασσα σε λίγες ημέρες».

Ο συγκλονιστικός επικήδειος

Η αγαπημένη μας Βαγίτσα, υπέφερε και χάθηκε από βέβηλα και άνανδρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί που μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και πλατιά λίμνης οργής και πολλά αναπάντητα ερωτήματα, γιατί, γιατί, γιατί;

Ο πόνος, όμως, ξεδιπλώνει τη μνήμη. Ήμασταν μικρά παιδιά όταν ανεβήκαμε στην Κοζάνη για να φοιτήσουμε στα γυμνάσια και τα λύκεια. Η μεγάλη μας αδελφή που ήταν προστάτης και άγγελός μας, μας μάζεψε σε ένα διαμέρισμα. Μας φρόντιζε μας μαγείρευε, μας περιποιόταν στο ντύσιμο, μας έδινε χαρτζιλίκι. Ακόμα θαυμάζω τη γενναιοδωρία την ανοιχτοσύνη της. Θαυμάζω ακόμα την αισθητική της στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν, στο ντύσιμό της και ακόμα έχω την απορία πού σπούδασε αυτή την αισθητική

Εργάστηκε για πολλά χρόνια στην εισαγγελία Κοζάνης. Οι εκατοντάδες δικηγόροι και οι χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετήθηκαν στο γραφείο της συμφωνούν ότι ήταν μια γυναίκα κόσμημα με καλοσύνη ανοιχτή καρδιά επικοινωνιακή χωρίς γραφειοκρατικές αλαζονείες.

Με τον αγαπημένο της σύντροφο και σύζυγο Παναγιώτη δημιούργησαν μια ωραία οικογένεια με δύο καταπληκτικά παιδιά, την Αφροδίτη και τη Νικολέτα. Μαζί με τους γονείς τους τις καμαρώνουμε για το ήθος την αξιοπρέπεια και τις σπουδές τους. Δυστυχώς η μοίρα χτύπησε την οικογένεια. Το αστεράκι μας η Νικολέτα χάθηκε στα 37 της και η οικογένεια έπεσε σε βάραθρο. Αλλά και οι στενοί συγγενείς είχαν την αίσθηση ότι ο Παναγιώτης και η Βαγίτσα πέρασαν αυτό το βάσανο με αξοπριέπεια και καρτερία και η Αφροδίτη, τράβηξε πολλά με την περιπέτεια της Νικολέτας. Αφού σήκωσε κεφάλι, έφτιαξε να σωματείο για δότες μυελού των οστών που εξυπηρέτησε πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Αδερφή μας το γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκες. Το γνωρίζει πολύ καλά και ο πρωθυπουργός που μας συμπαρίσταται, το γνωρίζει όλη η πολιτειακή και η πολιτική ηγεσία. Το γνωρίζει πολύ καλά όλη η Ελλάδα. Μια δολοφονία από θρασύδειλους και βέβηλους ανθρώπους που βύθισαν την οικογένειά μας σε μεγάλη δυσκολία. Αλλά μέσα σε αυτό τον ζόφο του θανάτου έλαμψε η αλήθεια της αθωότητάς σου. Για εμάς δεν πέθανε αδερφή μας, για εμάς θα ζεις πάντα στις καρδιές μας, στον σύζυγό στου Παναγιώτη, στην αγαπημένη Αφροδίτη, στη μητέρα σου, εμάς τα αδέρφια σου και στον μικρό Γιώργο τον εγγονό που λάτρευες και σε υπεραγαπούσε και κάνατε σχέδια για να πάτε στη θάλασσα σε λίγες ημέρες.

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Αλλά αδερφή μου πρέπει να πούμε ότι έχουμε και εμείς μια πικρία, έφυγες νωρίς, βιάστηκε νωρίς. Μου έλεγε ο Παναγιώτης στο νοσοκομείο στις δύσκολες ώρες ότι του εξιστόρησες ένα όνειρο με τη Νικολέτα μας ότι την είδες στα άσπρα γερασμένη. Μήπως γι’ αυτό βιάστηκες να φύγεις; Η Νικολέτα έφυγε στα 37 της, κακώς έβγαλες εισιτήριο. Και ο Χάρος είναι μπαμπέσης και δεν κάνει ακυρώσεις εισιτηρίων Τώρα ταξιδέψεις στα φωτεινά του ουρανού και στην αγκαλιά του Θεού και εκεί θα συναντήσεις το αστεράκι μας, τη Νικολέτα. Σε παρακοαλούμε να της δώσεις πολλά χαιρετίσματα. Ποιος ξέρει μπορεί να σου φτιάξει ένα από τα γλυκά που έφτιαχνε. Από εδώ από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου σύσσωμοι συγγενείς και φίλοι, οι πολιτειακές και πολιτικές αρχές, η πόλη της Κοζάνης, σε προπέμπουν στην αιώνια κατοικία σου. Εύχομαι από εκεί που είσαι να προσεύχεσαι και για εμάς. Καλό ταξίδι, αιωνία η μνήμη σου αδερφή μου.