Κωστής Χατζηδάκης: «Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται» – Τι ανέφερε για τον Αντώνη Σαμαρά

Για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ στάθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA στάθηκε παράλληλα στην ακρίβεια αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά.

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«Εγώ έχω διατελέσει υπουργός σε τρεις πρωθυπουργούς: στον Κώστα Καραμανλή, στον Αντώνη Σαμαρά, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σέβομαι φυσικά και τους τρεις. Από κει και πέρα, θέλω να πω κάτι: Εγώ είμαι στη Νέα Δημοκρατία συνεχώς και αδιαλείπτως από 18 χρονών. Έχω δει σε αυτή την χρονική διάρκεια να δημιουργούνται διάφορα κόμματα, διασπάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν πέτυχε. Διότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει με τη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.

Καλύτερα θα ήταν να είμαστε όλοι μαζί. Όχι για μας, για τον τόπο και την προοπτική του. Αλλά από κει και πέρα, η δική μου εντύπωση είναι, διαβάζοντας και τις μετρήσεις, ότι αν προχωρήσει τελικά ο κ. Σαμαράς προς αυτή την κατεύθυνση, θα κάνει μία μικρή ζημιά στον κ. Βελόπουλο, στην κ. Λατινοπούλου και στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω όμως θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά στη δική του πολιτική παρακαταθήκη» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ο καθένας τοποθετείται με τον τρόπο που νομίζει. Κάποιες διαφορετικές απόψεις και επικρίσεις, μπορεί να είναι κατανοητές. Εκείνο όμως που πρέπει να είναι ο στόχος μας, όλων, αυτή την ώρα που έχεις από τη μια πλευρά ένα κόμμα ευθύνης, ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής που είναι η Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη την αντιπολίτευση που σταθερά επενδύει στην τοξικότητα, στη δημαγωγία και τον λαϊκισμό, είναι να προχωρήσουμε μπροστά».

Στη συνέχεια αναφερόμενος στην ακρίβεια ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι: «Θα μπορούσε η αντιπολίτευση, που επιτίθεται κάθε μέρα, να μας υποδείξει μία χώρα της Ευρώπης που δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα τώρα; Ή που εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει, ελήφθησαν τέτοια μέτρα που ήταν δραστικά, να τα υιοθετήσουμε κι εμείς; Το πρόβλημα υπάρχει παντού. Δεν έχουμε περισσότερο από τους άλλους. Το έχουμε περίπου όπως και οι άλλοι, όταν είμαστε περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν υποτιμώ το πρόβλημα των ανθρώπων. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με μια σειρά από μέτρα».

Για τα μέτρα τα οποία αναμένεται ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, δήλωσε: «Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται. Για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Θα υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης που βασίζεται στην ανάπτυξη της οικονομίας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Και αυτό θα επιστρέψει πίσω. Και προφανώς είναι μια ευκαιρία και με τα μέτρα της ΔΕΘ να κάνουμε κι άλλα βήματα μπροστά.

Θα είναι μια πολιτική υπεύθυνη, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει και η Ελλάδα και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια και ξαναλέω, θα πάμε όσο πιο πολύ γίνεται. Οι άλλοι θα πάνε ακόμα περισσότερο, μια διαφορά υπάρχει: εμείς αυτά που θα πούμε, θα γίνουν. Ενώ αυτά που θα πουν οι άλλοι δεν θα γίνουν».

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Τέλος, για το ενδεχόμενο ακυβερνησίας μετά τις εκλογές είπε: «Αυτό εξαρτάται από τους πολίτες. Στις εκλογές του 2023, 2-3 μήνες πριν από τις εκλογές μάλιστα τότε, οι δημοσκοπήσεις μάς δείχνανε 32, 33, βία 34. Μετά, πήγαμε στο 41. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί και τώρα το ίδιο. Πάντως δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν έχουν τεθεί τα διλήμματα από τα διάφορα κόμματα, δεν έχουν τοποθετηθεί οι αναποφάσιστοι. Εμείς θα πάμε με σεμνότητα, με αυτοκριτική, και με μια σχέση εντιμότητας με τους πολίτες για το μέλλον, και με ένα πρόγραμμα ξεκάθαρο για την Ελλάδα του 2030, που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, αξιοποιώντας νέες δυνατότητες και χτίζοντας πάνω στη βάση που όλοι οι Έλληνες μαζί χτίσαμε τα τελευταία χρόνια».