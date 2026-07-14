Απάτη “καρουζέλ” στον ΦΠΑ ύψους 71 εκατ. ευρώ με… άρωμα Ελλάδας – Έρευνες και κατασχέσεις σε Αττική και Καστοριά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πραγματοποιώντας έρευνες και κατασχέσεις σε εταιρείες στην Αττική και την Καστοριά την περασμένη εβδομάδα η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Η απάτη αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Σύμφωνα με την EPPO, το υπό έρευνα κύκλωμα προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ ενώ εντοπίστηκαν και άλλα 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ που είτε δεν καταβλήθηκαν, είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών εγκατεστημένων στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κύκλωμα αξιοποιούσε την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, κατά την περίοδο 2021–2025 οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν αλυσίδα λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders) – εταιρειών που συστήνονται με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ – για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, αποφεύγοντας την καταβολή του ΦΠΑ ή εξασφαλίζοντας δόλια επιστροφή ΦΠΑ που ουδέποτε είχε καταβληθεί.

Οι έρευνες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, έγιναν στις εταιρείες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους.

Δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και ψηφιακών αποδεικτικών μέσων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

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Η έρευνα οδήγησε επίσης στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν μέσω προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών, οι οποίες επέτρεψαν την υπέρβαση σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.

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Επιπλέον, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέδραμε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.