Μαρινάκης: Η “κατά παραγγελία νομοθέτηση” Τσίπρα, οι “φιδέμποροι στα εθνικά” και το… σίριαλ Σαμαράς

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Τρίτης 7/7 στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ως προς τα εθνικά θέματα καλώντας τον κόσμο «να μην πιστεύει τους φιδέμπορους», ενώ μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα.

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«Κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζουν τα κρίσιμα εθνικά θέματα με όρους αντιπολιτευτικού παιχνιδιού. Λέω στον κόσμο να μην πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά. Η Ελλάδα που ήταν στο απόλυτο μηδέν το 2019 έχει καταφέρει πολλαπλάσια από αυτά που οι γείτονές μας σήμερα διεκδικούν» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Η εξωτερική πολιτική, η αμυντική θωράκιση ασκείται με πράξεις και πολιτικές. Το πιο εύκολο θα ήταν να κάνει κάθε μήνα ο Μητσοτάκης μια σκληρή δήθεν δεξιά τοποθέτηση. Μέχρι το 2019 η Ελλάδα ήταν παρίας και πανηγύρισε μόνο για τη συμφωνία της γραβάτας. Η διπλωματική στάση έκτοτε είναι υπέρ των πολιτών. Η άλλη στάση των ψευτοπατριωτών είναι για να έχουμε να λέμε».

Για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «έχει πλάκα η στάση του για τις υποκλοπές , δεν υποτιμώ το θέμα αλλά τη στάση κομμάτων και πολιτικών όπως ο κ. Σαμαράς δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Το θέμα αυτό έχει πάει στη δικαιοσύνη και όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είμαστε κράτος με διάκριση εξουσιών και η δικαιοσύνη έχει δώσει τις απαντήσεις της. Όταν μιλάει η δικαιοσύνη καλό είναι να μην κάνουμε τους δικαστές».

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι «ο κ. Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα όπως προεξοφλείται, δεν είναι αντιπολίτευση, αν κάνει κόμμα θα είναι σε αυτά που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Η δική μας δουλειά είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μάς, όσα κόμματα και αν δημιουργηθούν δεν θα επηρεάσουν την προσπάθειά μας».

Με αφορμή, δε, την επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή των Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης είπε «παρατηρώ ότι ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων του παλαιού πολιτικού συστήματος επανεμφανίζεται. Άνθρωποι που εξελέγησαν όχι βουλευτές αλλά πρωθυπουργοί. Αυτοί πήραν μια εντολή από την κυβέρνηση να κάνουν αλλαγές και τομές. Και επανεμφανίζονται για να καταγγείλουν την τωρινή κυβέρνηση και ότι θα επιστρέψουν να τα κάνουν εκείνοι. Τα κράτη πάνε μπροστά με πολιτικές που αποδίδουν. Το να πεις θα κάνω κόμμα επειδή διαφωνώ στο α ή β δεν είναι ατζέντα κόμματος αλλά προσωπική αντίθεση. Ας αφήσουμε το πολιτικό σύστημα να κάνει τη δουλειά του και ας αφήσουμε τις επαναλήψεις από πολιτικά σήριαλ του παρελθόντος».

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε «εγώ δεν θα πω ότι τα έχει πάρει Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα που δεν αμφισβητούνται. Ο Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Φανταστείτε Τσιάρα και Φλωρίδη να έλεγαν ότι επί Μητσοτάκη λειτουργεί παραϋπουργείο Δικαιοσύνης. Εδώ έχουμε ένα κόμμα που ο υπουργός Δικαιοσύνης του λέει ότι έδινε εντολές στη δικαιοσύνη. Κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019 όχι μόνο απελευθερώνοντας το βαρύ έγκλημα, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Τα κίνητρα χωρίς αποδείξεις δεν μπορώ να τα πω. Υπάρχουν διατάξεις που βγάζουν μάτι. Αυτά τα έχει πει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή. Από τη στιγμή που ο Τσίπρας επιλέγει να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός πολιτικός θα τα θυμίζουμε όλα γιατί με όσα έγιναν στη δικαιοσύνη τα 4 χρόνια, ο Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του πιο έντιμου».

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Στην ερώτηση να πει από ποιους έγινε κατά παραγγελία νομοθέτηση από τον κ. Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε «από καποιους από αυτούς που ωφελήθηκαν. Δεν μπορώ να έχω αποδείξεις. Όταν αλλάζει κάτι φωτογραφικά κάποιος ωφελείται. Αυτά πρέπει να τα απαντήσει ο κ. Τσίπρας. Για το ποιον το έκανε ας βρεθεί ενώπιον δημοσιογράφου να απαντήσει. Δεν μπορώ να πω ότι τα πήρε χωρίς να έχω αποδείξεις».

Σε άλλο σημείο, αντιπαραβάλλοντας την πορεία της Ελλάδας με εκείνη της Τουρκίας, υποστήριξε ότι η Άγκυρα το 2019 βρισκόταν σε φάση εξασφάλισης των F-35, ενώ σήμερα εξακολουθεί να επιδιώκει την επιστροφή της στο πρόγραμμα.

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Αναφερθείς στις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Βουλή, σχολίασε:

«Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με άλλα κράτη. Ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε τους όρους οι οποίοι πρέπει να πληρούνται και τη διαδικασία η οποία δεν αλλάζει και δεν έχει να κάνει με την εκτελεστική λειτουργία, αλλά έχει να κάνει με το Κογκρέσο. Αυτά δεν αλλάζουν επειδή μπορεί να γίνει μια δήλωση».

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Παράλληλα, κατηγόρησε μέρος της αντιπολίτευσης ότι αντιμετωπίζει ακόμη και κρίσιμα εθνικά ζητήματα με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Υπενθύμισε δημοσιεύματα προηγούμενων μηνών που, όπως είπε, υποστήριζαν ότι «τα πήρε όλα ο Ερντογάν», τα οποία στη συνέχεια διαψεύστηκαν από τις εξελίξεις. «Να μην πιστεύει ο κόσμος τους φιδέμπορους στα εθνικά θέματα. Χρειάζεται ψυχραιμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον μία από τις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που καλύπτουν τον στόχο για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, μαζί με την Πολωνία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία. Πρόσθεσε ότι η χώρα έχει ισχυροποιήσει τη θέση της διεθνώς, σέβεται το διεθνές δίκαιο και επιμένει στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων όρων, ώστε οποιοσδήποτε εξοπλισμός να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον συμμαχικού κράτους.

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Όπως είπε, η ενίσχυση της Ελλάδας δεν περιορίζεται στα F-35, αλλά αφορά συνολικά τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra, την αναβάθμιση των F-16, καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες και τη διπλωματική παρουσία της χώρας.

«Η Ελλάδα το 2019 ήταν παρίας, η Ελλάδα το 2019 πανηγύριζε μέσα σε μια ολόκληρη πενταετία μόνο τη συμφωνία της γραβάτας», σχολίασε. «Η Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα είναι η χώρα που πρωταγωνιστεί στο Κογκρέσο, στην Ευρώπη, πρωταγωνιστεί στη διαχείριση μεγάλων κρίσεων, παίρνει τα περισσότερα χρήματα βάσει διαπραγματεύσεων του πρωθυπουργού, τα περισσότερα χρήματα για τη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας. Αυτή η εξωτερική πολιτική, αυτή η διπλωματική στάση είναι υπέρ των πολιτών. Η άλλη στάση των ψευτοπατριωτών είναι για να έχουμε να λέμε μεταξύ μας και να καμαρώνουμε».

Αναφορικά με ενδεχόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι στη συγκεκριμένη Σύνοδο δεν προβλέπεται τέτοια συνάντηση.

Όπως είπε, δεν έχει ενημέρωση για κάποιο σχετικό προγραμματισμό στο μέλλον, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλείσει οτιδήποτε, επισημαίνοντας πάντως ότι το ασφυκτικό πρόγραμμα της Συνόδου δεν ευνοεί τέτοιες διμερείς επαφές.