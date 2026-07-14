Λαμία: “Προβρασμένο το κοτόπουλο που έφερε τη σαλμονέλα” – Η κρίσιμη λεπτομέρεια στη διαδρομή της ύποπτης παρτίδας

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρη τη διαδρομή της ύποπτης παρτίδας κοτόπουλου.

Τουλάχιστον 40 πολίτες είχαν προσέλθει μέχρι το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ 17 χρειάστηκε να εισαχθούν για νοσηλεία.

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Οι υγειονομικές υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους σε έξι επιχειρήσεις εστίασης σε διαφορετικά σημεία της πόλης, ενώ όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, ο προμηθευτής έχει εντοπιστεί και έχουν ληφθεί δείγματα κοτόπουλου, τα οποία μεταφέρθηκαν σε εργαστήριο της Χαλκίδας για εξέταση.

Όπως αναφέρει το lamianow.gr, το γεγονός ότι οι ασθενείς δεν είχαν φάει όλοι στο ίδιο κατάστημα, αλλά σε διαφορετικές επιχειρήσεις, ενισχύει την εκτίμηση ότι υπήρξε ένας κοινός κρίκος στην τροφοδοσία.

Ωστόσο, δεν αποδεικνύει από μόνο του ούτε το σημείο στο οποίο προέκυψε η μόλυνση ούτε ποιος ευθύνεται. Αυτά αναμένεται να προκύψουν από την ιχνηλάτηση και τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Μιλώντας στον Lamia Polis 87.7, ο πρόεδρος των επισιτιστικών επαγγελματιών της Λαμίας, Φρανκ Τσιλιπάνος υποστήριξε, το προϊόν που είχαν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα καταστήματα δεν ήταν ωμό ή κατεψυγμένο κοτόπουλο το οποίο μαγειρεύτηκε εξαρχής μέσα στις κουζίνες τους. Επρόκειτο, σύμφωνα με τον ίδιο, για έτοιμο, προβρασμένο κοτόπουλο, το οποίο διατέθηκε στις επιχειρήσεις για να χρησιμοποιηθεί κυρίως σε σάντουιτς, σαλάτες και άλλα έτοιμα γεύματα.

Η επισήμανση αυτή αλλάζει ουσιαστικά το πλαίσιο της διερεύνησης. Στην περίπτωση ενός ωμού προϊόντος, το τελικό και επαρκές μαγείρεμα στην επιχείρηση αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο προστασίας. Σε ένα προϊόν που παραλαμβάνεται ήδη θερμικά επεξεργασμένο και χρησιμοποιείται σε σαλάτες ή σάντουιτς, ενδέχεται να μην ακολουθεί δεύτερο πλήρες μαγείρεμα πριν από την κατανάλωση.

Ο κ. Τσιλιπάνος εμφανίστηκε προβληματισμένος ακριβώς επειδή, όπως είπε, η επικινδυνότητα ενός ήδη μαγειρεμένου προϊόντος θα αναμενόταν να είναι μικρότερη. Η μαζικότητα των περιστατικών δημιουργεί, κατά την εκτίμησή του, σοβαρά ερωτήματα για όσα προηγήθηκαν της παράδοσης στα καταστήματα.

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Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Ανδρέας Τοουλιάς ανέφερε στον LAMIA POLIS 87.7 μεταξύ άλλων ότι “…νοσηλεύονται αυτή την στιγμή 17 άτομα τα οποία αναμένεται να πάρουν εξιτήριο τις επόμενες ώρες, ενώ το 80% είναι νεαρά άτομα κάτω των 30 ετών. Υπάρχουν πολλοί κοινοί παρανομαστές, βρήκαμε τους προμηθευτές που έδωσαν στα καταστήματα, ερευνούμε τον μεγαλύτερο προμηθευτή που προμηθεύτηκε ο μικρότερος προμηθευτής αλλά και την μονάδα το πτηνοτροφείο που είναι εκτός Στερεάς Ελλάδος. Σε μια δύο μέρες θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους σημείωσε μεταξύ άλλων. 6 είναι τα καταστήματα που ελέγχονται. Αποσύρθηκαν οι παρτίδες από τα καταστήματα. Σε άλλες περιοχές δεν έχουμε ενημέρωση για κρούσματα”.

Ο κ. Τσιλιπάνος ζήτησε η έρευνα να μην περιοριστεί στα καταστήματα εστίασης, αλλά να εξετάσει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα: τον προμηθευτή, το παρασκευαστήριο, τη μεταφορά, τη θερμοκρασία παράδοσης και τον τρόπο επεξεργασίας του προϊόντος.

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Παράλληλα, αναγνώρισε ότι και οι επαγγελματίες της εστίασης οφείλουν να ενισχύσουν τους ελέγχους κατά την παραλαβή, εξετάζοντας τη θερμοκρασία, την κατάσταση της συσκευασίας και τα συνοδευτικά στοιχεία.

Σαλμονέλα στη Λαμία: Το “τυφλό σημείο” της μεταφοράς

Ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής και μεταφορέας Αποστόλης Αγγελακόπουλος αναφέρθηκε στο κρίσιμο στάδιο της μεταφοράς, εξηγώντας ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη μεταφορά κατεψυγμένων προϊόντων και στη μεταφορά προϊόντων υπό συντήρηση.

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Τα κατεψυγμένα μεταφέρονται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ τα νωπά ή ψυχόμενα προϊόντα πρέπει να διατηρούνται σταθερά στη θερμοκρασία που προβλέπεται για το κάθε είδος. Ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών εξωτερικών θερμοκρασιών, ακόμη και μία παρατεταμένη απόκλιση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο.

Στις καταψύξεις, όπως εξήγησε, υπάρχει θερμογράφος που καταγράφει συνεχώς τη θερμοκρασία του θαλάμου, παρέχοντας ένα αντικειμενικό στοιχείο για το τι συνέβη κατά τη διαδρομή. Για τη μεταφορά σε συνθήκες απλής ψύξης ή συντήρησης, διευκρίνισε ότι δεν ήταν απολύτως βέβαιος εάν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις αντίστοιχη υποχρέωση καταγραφής.

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Κατά τον ίδιο, κρίσιμη ευθύνη έχει και εκείνος που παραλαμβάνει το προϊόν, καθώς οφείλει να ελέγξει τη θερμοκρασία του θαλάμου και την κατάσταση του φορτίου.

Σημείωσε ότι, εάν διαπιστωθεί πως η μονάδα παραγωγής δεν παρουσίασε αντίστοιχο πρόβλημα σε άλλους πελάτες, τότε η έρευνα θα πρέπει να εστιάσει στη διακίνηση και στον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι την παράδοση ή τη χρήση του προϊόντος.