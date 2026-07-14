Αθερίδης μετά τα σχόλια για τον Χρυσοχοΐδη: “Δεν με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι με τυφλό μίσος – Εύσημο να σε κατηγορούν αυτοί που απεχθάνεσαι”

Την απάντησή του στις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχόλια που έκανε σε παράσταση στην Κρήτη για το «ελληνικό FBI» και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με αφορμή τη Marfin έδωσε μέσω ανάρτησής του ο Θοδωρής Αθερίδης.

Ο γνωστός ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά ότι: “Δεν μ ενδιαφέρουν οι άνθρωποι με τυφλό μίσος. Τυφλό μίσος είναι αυτό που προτιμάς το κακό σου αρκεί να μην δικαιωθεί ο εχθρός σου”.

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Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Αθερίδη:

Δεν είμαι αιρετός!

Το cancel δεν με αφορά! Ούτε με τρομάζει! Ίσα ίσα που διευκολύνει το ξεκαθάρισμα των ανθρώπων που θα ήθελα να επικοινωνήσω. Δεν ψαρεύω σε θολά άλλα σε πεντακάθαρα νερά!

Από το 2012 που τοποθετήθηκα δημόσια για αυτό που θα έρχονταν, στο protagon (το παράδοξο ενός αριστερού ψηφοφόρου) συστήθηκα στον κόσμο. Μπορείτε να το αναζητήσετε αν θέλετε. Όποιος έρχονταν να με δει στο θέατρο ήξερε ποιον πάει να δει.

Η δουλειά μου είναι δουλειά αγάπης.

Δεν μ ενδιαφέρουν οι άνθρωποι με τυφλό μίσος.

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Τυφλό μίσος είναι αυτό που προτιμάς το κακό σου αρκεί να μην δικαιωθεί ο εχθρός σου.

Αρκετοί άνθρωποι σήμερα παρακαλούν να μην έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι των αθώων της marfin μόνο και μόνο για να μην χρεωθεί τα εύσημα ο Υπουργός προστασίας του πολίτη. Γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν τεράστιο πλήγμα στον ανένδοτο αγώνα τους.

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Δεν είναι όμως έτσι. Το να βρεθούν οι δολοφόνοι και να δικαστούν για το έγκλημα τους είναι προς το συμφέρον όλων. Οι άνθρωποι που κάηκαν ήταν σαν κι εμάς.

Οι σημερινοί κατηγορούμενοι αν είναι αθώοι θα το κρίνει η δικαιοσύνη.

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Ο εκπεφρασμένος θαυμασμός μου προς το πρόσωπο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη αφορά την διαρκή προσπάθεια του για διαλεύκανση, στην μη αρχειοθέτηση των εγκλημάτων. Ας θυμηθούμε ότι στην βάρδια του εξιχνιάστηκε η 17η Νοέμβρη.

Οι άνθρωποι που ζητούν «λευτεριά στον Κουφοντίνα» είναι άνθρωποι με αυτό το τυφλό μίσος που ανέλυσα πριν.

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Γιατί από το 1975 της πρώτης δολοφονίας της οργάνωσης μέχρι το 2002 της εξάρθρωσης της, έχαιρε της «λευτεριάς» , αφού κινούνταν κάτω από τα ραντάρ της αστυνομίας.

Και τι έκανε με την «λευτεριά» του;

Φόνους!!!

Τα χρόνια της «λευτεριάς» ακόμη και σήμερα είναι περισσότερα από τα χρόνια της κράτησης. Ήταν 27 ολόκληρα χρόνια «Λευτεροι» να κάνουν ότι θέλουν.

Αν είχαν εξαρθρωθεί εγκαίρως, θα ήταν λιγότερα τα θύματα , που ανάμεσά τους και οι παράπλευρες απώλειες όπως του Θάνου Αξαρλιάν.

Δεν κινδυνεύουν μόνο οι στόχοι του ένοπλου αγώνα. Κινδυνεύουμε όλοι απ την τυφλή βία! Στην marfin εμείς είμασταν οι στόχοι.

Δεν έχω προκαταβάλει την ενοχή των κατηγορουμένων, δεν θα μπορούσα ποτέ να χαρώ με την καταδίκη αθώων ανθρώπων. Ένιωσα όμως πως αξίζει να επιβραβεύσω, να παροτρύνω τον υπουργό να συνεχίσει ν αγωνίζεται για την εξιχνίασή του εγκλήματος.

Ο Χρυσοχοίδης επίσης διαχώρισε πεντακάθαρα την θέση του από το έγκλημα του 20χρονου στο Άργος.

Τοποθετήθηκε αυστηρά λέγοντας πως χρέος των αστυνομικών είναι να αποτρέπουν το έγκλημα κι όχι να το διαπράττουν.

Γνωρίζω πως αυτή μου η ανάρτηση μικρή σημασία έχει, γιατί τα εξαρτημένα αντανακλαστικά του ραγιαδισμού των Ελλήνων, με το τυφλό μίσος προς την εκλεγμένη εξουσία, είναι πέρα από παράλογο, δυστυχώς κληρονομικά επιβεβλημένο!

Η σημασία της ανάρτησης αφορά μόνο στους ανθρώπους που ανησυχούν για μένα, ότι βάλλομαι, ή ότι υποφέρω απ την κατακραυγή που υπέστην.

Ειλικρινά θέλω να γνωρίζετε πως στα 61 μου χρόνια, ξέρω ν αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω και κάνω!

Τουλάχιστον για να ξέρετε κι εσείς με ποιον έχετε να κάνετε!

Εύσημο να σε κατηγορούν αυτοί που απεχθάνεσαι!

(Δεν θ αφήσω ανοιχτά τα σχόλια μην στριμώχνεστε για να βρίσετε στον τοίχο μου. Κάντε το στον δικό σας)

Τα σχόλια του Αθερίδη στον Χρυσοχοΐδη

Ο Θοδωρής Αθερίδης βρέθηκε στο Ρέθυμνο, συμμετέχοντας στην ενημερωτική εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή – 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο γνωστός καλλιτέχνης επέλεξε να απευθυνθεί από σκηνής στον παριστάμενο υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να του εκφράσει δημοσίως τα συγχαρητήριά του.

Αφορμή για την τοποθέτηση αυτή στάθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις των τελευταίων εικοσιτετραώρων σχετικά με τη δικαστική και αστυνομική τροπή της υπόθεσης της Marfin.

Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Θοδωρής Αθερίδης σημείωσε χαρακτηριστικά: «έχει χαθεί η μπάλα και νομίζω πως οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι.

Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο για το οποίο μακάρι να ήξερα τι ακριβώς μπορεί να κάνει κανείς, δεν το ξέρω Αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια και σου ‘χω τυφλή εμπιστοσύνη, θέλω να πω κάτι γιατί σήμερα ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από την χαρά μου».

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε με αυτοσαρκαστική διάθεση στις αρχικές του επιφυλάξεις για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, δηλώνοντας: «Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ, εγώ προσωπικά ανήκω σ’ αυτούς.

Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, κατουρήθηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καραγκιοζιλίκι. Και σήμερα, το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξήρε το έργο και την πολιτική παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αναφέροντας: «Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να σκεφτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, δεν υπάρχει προηγούμενο. Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω».