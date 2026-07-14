Ροδόπη: Έσβησε μέσα σε 40 λεπτά η φωτιά στην Άνω Βυρσίνη

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 14 Ιουλίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Βυρσίνη Ροδόπης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:45.

Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά σε 40 λεπτά.

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Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.