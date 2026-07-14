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Χρυσοχοΐδης για την επέτειο δολοφονίας του Αξαρλιάν: “Η μνήμη παραμένει ζωντανή, η Δημοκρατία δεν ξεχνά”

"Ήταν ένα αθώο θύμα της βίας και του φανατισμού"

Χρυσοχοΐδης για την επέτειο δολοφονίας του Αξαρλιάν: “Η μνήμη παραμένει ζωντανή, η Δημοκρατία δεν ξεχνά”
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το δικό του μήνυμα για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Χρυσοχοΐδης έγραψε μεταξύ άλλων πως “η μνήμη του παραμένει ζωντανή” και τόνισε πως “ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την τυφλή τρομοκρατική βία στο κέντρο της Αθήνας“.

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Δεν ήταν μια ‘παράπλευρη απώλεια’. Ήταν ένα αθώο θύμα της βίας και του φανατισμού” επισημαίνει ο υπουργός και προσθέτει:

Η Δημοκρατία δεν ξεχνά. Τιμά τη μνήμη των θυμάτων και στέκεται δίπλα στις οικογένειές τους“.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη:

“Τριάντα τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, η μνήμη του παραμένει ζωντανή.

Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την τυφλή τρομοκρατική βία στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ήταν μια «παράπλευρη απώλεια». Ήταν ένα αθώο θύμα της βίας και του φανατισμού.

Η Δημοκρατία δεν ξεχνά. Τιμά τη μνήμη των θυμάτων και στέκεται δίπλα στις οικογένειές τους”.

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