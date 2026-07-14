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ΝΔ για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν: “Δεν ξεχνάμε, δεν φοβόμαστε”

"Η φετινή επέτειος μας θυμίζει τις συνέπειες της τρομοκρατίας"

ΝΔ για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν: “Δεν ξεχνάμε, δεν φοβόμαστε”
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
DEBATER NEWSROOM

 Ανακοίνωση για την συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι «Δεν ξεχνάμε. Δεν φοβόμαστε».

   Η ΝΔ αναφέρει συγκεκριμένα:

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   «Η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας.

   Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, οι τρομοκράτες στέρησαν τη ζωή από τον Θάνο Αξαρλιάν.

   Με στόχο τον τότε Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Παλαιοκρασσά, εκτόξευσαν ρουκέτα μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας, σε σημείο που διέρχονταν πεζοί. Δολοφόνησαν έναν 20χρονο φοιτητή και βάφτισαν τον θάνατό του «παράπλευρη απώλεια».

   Η Νέα Δημοκρατία τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε. Δεν φοβόμαστε». 

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