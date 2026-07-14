Μάριος Σαλμάς: “Ναι” στην άρση ασυλίας του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας από την Επιτροπή Δεοντολογίας

Την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Μάριου Σαλμά αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας. Η υπόθεση αφορά μηνυτήρια αναφορά για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εναντίον του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Υπέρ της άρσης ασυλίας τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ καταψήφισαν, ενώ το ΚΚΕ μαζί με Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών».

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Σε συνομιλία που είχε ο Μάριος Σαλμάς με κοινοβουλευτικούς συντάκτες αμέσως μετά, υποστήριξε ότι «δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης» και πρόσθεσε ότι στην Επιτροπή ζήτησε από τους βουλευτές «να ψηφίσουν ότι λέει το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και η συνείδησή τους».