Κυριάκος Μητσοτάκης: «Mελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από την Ανατολή αλλά και από το Νότο»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και οι ηγέτες της MED9 στη Σλοβενία το απόγευμα της Δευτέρας 20/10.

Είναι η πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, καθώς και λίγο πριν από τη σύνοδο του ευρωπαϊκού συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρώτα απ ‘όλα, όσον αφορά τη συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια, η οποία είναι ένας τομέας μεγάλης ανησυχίας για όλους μας, διότι σχετίζεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, νομίζω ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτερα όσον αφορά την οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας που αντιμετωπίζουμε ακόμα, ειδικά στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι ενεργειακές αγορές μέσω σημαντικών επενδύσεων σε διασυνδέσεις και δίκτυα πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή της προτεραιότητάς μας όταν πρόκειται για την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική ενέργειας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όλοι μας συνηγορούμε υπέρ μίας οπτικής 360 μοιρών στην ευρωπαϊκή άμυνα και σε σχέση με τα καινούργια καινούργια έργα κοινού ενδιαφέροντος που θεωρούμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε ως ευρωπαϊκή ένωση, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από την Ανατολή αλλά κι από το νότο. Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ολότητα των ευρωπαϊκών συνόρων προστατεύεται απολύτως και υπάρχει και η ευρωπαϊκή ικανότητα να προστατεύει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη ειδικά εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα» τόνισε στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει:

«Υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα είναι προς μία κοινή ευρωπαϊκή αγορά και ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζουμε πιο υψηλές τιμές σε σχέση με τα άλλα κράτη. Συνεπώς, μία μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας μέσω μιας ολοκλήρωσης επενδύσεων και διασυνδέσεων θα είναι μια πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την κοινή ενέργεια και στρατηγική».

Στη Σύνοδο συμμετείχαν η πρόεδρος της Κομισόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι ηγέτες της Ιταλίας (υπουργός Εξωτερικών Ταγιάνι), Ισπανίας, Κύπρου, Μάλτας, Πορτογαλίας, Κροατίας και της Σλοβενίας, αλλά και ο βασιλιάς της Ιορδανίας ως ειδικός προσκεκλημένος.