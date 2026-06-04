Τρίκαλα: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο αδελφών – Τον πυροβόλησε και τον σκότωσε πάνω στον καυγά

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ηλικιωμένων αδελφών σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (04/06) στα Τρίκαλα, με την ένταση να καταλήγει σε αιματηρή συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, το περιστατικό ήταν μεταξύ δύο αδελφών, ηλικίας άνω των 80 ετών. Κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους αντιπαράθεσης, ο ένας φέρεται να πυροβόλησε τον άλλο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση για το περιστατικό, ώστε να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.