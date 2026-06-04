«Για σένα»: Αυτή είναι η τουρκική σειρά που μεταφέρεται στον ALPHA – Η υπόθεση & πότε αναμένεται η πρεμιέρα

Ο ALPHA σχεδιάζει ήδη τα επόμενα μεγάλα βήματά του για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη μεγάλη δραματική του πρόταση. Με τον «Άγιο Έρωτα» να ολοκληρώνει σιγά-σιγά τον επιτυχημένο κύκλο του, ο σταθμός έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της σειράς «Για Σένα», η οποία φιλοδοξεί να κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Οι πρώτες εικόνες που είδαμε προϊδεάζουν για μια ιστορία γεμάτη έντονα συναισθήματα, βαθιά οικογενειακά μυστικά, σκληρές συγκρούσεις και απρόβλεπτες ανατροπές που θα καθηλώσουν τους τηλεθεατές από τα πρώτα κιόλας επεισόδια.

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Η νέα αυτή παραγωγή αποτελεί την ελληνική μεταφορά της τουρκικής δραματικής σειράς Güller ve Günahlar, μιας μεγάλης επιτυχίας της NGM που έκανε πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2025 στο κανάλι KANAL D.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο κοινωνικό δράμα που εξερευνά τη μετωπική σύγκρουση δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων, μέσα από μια δυνατή ιστορία αγάπης, προδοσίας και αναζήτησης της αλήθειας.

Η υπόθεση της νέας σειράς του Alpha

Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται ο Σερχάτ, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που βλέπει την τακτοποιημένη ζωή του να διαλύεται μέσα σε μια στιγμή.

Όλα ανατρέπονται όταν ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του, Μπεράκ, του έκρυβε ένα τεράστιο μυστικό, την ύπαρξη ενός παιδιού. Πριν προλάβει όμως να μάθει την αλήθεια, ένα σοβαρό ατύχημα ρίχνει τη γυναίκα του σε κώμα.

Την περίοδο που ο ίδιος προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ, εμφανίζεται στη ζωή του η Ζεϊνέπ, μια δυναμική κοπέλα από διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον. Η κοινή τους αναζήτηση για το παρελθόν της Μπεράκ τους φέρνει κοντά, όμως η σχέση τους δοκιμάζεται διαρκώς από μυστικά και αμοιβαία δυσπιστία.

Όσον αφορά το παρασκηνικό της παραγωγής, σύμφωνα με πληροφορίες της Real News, υπήρξε μια ξαφνική αλλαγή πλάνων. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήθελε το πρότζεκτ να περνά στα χέρια της PrimaVisione, τελικά την προσαρμογή και την υλοποίηση αναλαμβάνει η Pedio Productions.

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Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι ηθοποιοί που θα στελεχώσουν το καστ, καθώς και οι τοποθεσίες των γυρισμάτων για το νέο μεγάλο στοίχημα του καναλιού.

Δείτε παρακάτω το πρώτο teaser της νέας σειράς του Alpha: