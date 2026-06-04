Λαμία: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες εθελόντριες γυναίκες στις Ένοπλες Δυνάμεις – Δείτε βίντεο και εικόνες
Περίπου 72 γυναίκες έφτασαν στο στο ΚΕΥΠ της Λαμίας
Μία ιστορική στιγμή έζησαν όσοι βρέθηκαν στο ΚΕΥΠ Λαμίας καθώς για πρώτη φορά κατατάχθηκαν επίσημα γυναίκες στο ελληνικό στρατό.
Όπως μετέδωσε το lamiareport.gr, συνολικά οι γυναίκες που έφτασαν στη Λαμία για να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό ήταν 72, όλες τους δηλώνοντας αποφασισμένες για αυτό το νέο βήμα στη ζωή τους.
Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο μόνο για αυτές αλλά και για τους γονείς τους οι οποίοι δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφασή τους.
@lamiareport.gr Σήμερα στη Λαμία γράφτηκε μια μικρή αλλά σημαντική σελίδα ιστορίας! Οι πρώτες 72 γυναίκες πέρασαν την πύλη του Ελληνικού Στρατού, κάνοντας το πρώτο τους βήμα με αποφασιστικότητα, συγκίνηση και περηφάνια. Στα βλέμματα των γονιών, στα λόγια των ίδιων, στην εικόνα της κατάταξης, αποτυπώνεται μια νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις. #lr #army #greekarmy #armywomen #news ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr
Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά όπως:
-αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,
-μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,
-πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),
-πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).
Στο πλαίσιο της σημερινής μέρας, στο ΚΕΥΠ Λαμίας βρέθηκε και ο Αρχηγός ΓΕΣ, Γεώργιος Κωστίδης.
Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, το “παρών” θα δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ είναι πιθανό στο ΚΕΥΠ Λαμίας να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
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