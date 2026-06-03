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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Σε Σόφια και Μαυροβούνιο την Πέμπτη ο πρωθυπουργός

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Μητσοτάκης: Σε Σόφια και Μαυροβούνιο την Πέμπτη ο πρωθυπουργός
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στη Σόφια, όπου στις 11.00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθήσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου Γιάκοβ Μιλάτοβιτς σε ηγέτες της ΕΕ και ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με αφορμή τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο του Μαυροβουνίου, παραμονή της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων.

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