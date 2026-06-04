Πέτρος Κόκκαλης: “Είμαστε σε συζητήσεις με την ΕΛΑΣ, είμαστε στον ίδιο χώρο εδώ και καιρό”

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα άφησε ο πρώην ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης σε συνέντευξη του το πρωί της Πέμπτης (4/6).

Ο ίδιος σε δηλώσεις στα Παραπολιτικά 90,1 FM περιέγραψε τις διεργασίες στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο ως απάντηση στον πολυκερματισμό και στην ανάγκη συγκρότησης ενός πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, για την ΕΛΑΣ τόνισε πως βεβαίως και υπάρχουν συζητήσεις», προσθέτοντας πως οι εμπλεκόμενες δυνάμεις βρίσκονται «στον ίδιο χώρο εδώ και πολύ καιρό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από τον «Κόσμο», την οποία χαρακτήρισε «πολύ δύσκολη απόφαση», αλλά αναγκαία στη σημερινή πολιτική συγκυρία. Ο Πέτρος Κόκκαλης υποστήριξε ότι υπάρχει πλέον ένα «πάνδημο πολιτικό αίτημα» για υπέρβαση του κατακερματισμού στον προοδευτικό χώρο. «Κάντε κάτι, μαζευτείτε και φτιάξτε κάτι», είπε, αποτυπώνοντας, όπως ανέφερε, το μήνυμα που εισπράττει εδώ και χρόνια από τους πολίτες.

Στο ίδιο πνεύμα, τόνισε ότι δεν κινείται με προσωπικές φιλοδοξίες ή με στόχο «κάποια καρέκλα ή κάποιο αξίωμα», αλλά με την επιδίωξη να συμβάλει στη συγκρότηση ενός «συνεκτικού προγραμματικού οράματος» για μια Ελλάδα «πιο δίκαιη και πιο πράσινη».

Για την εικόνα των δημοσκοπήσεων ο πρώην ευρωβουλευτής εκτίμησε ότι αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αντανακλά την αγωνία ενός τμήματος της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΛΑΣ επιχειρεί να απαντήσει στην ανάγκη δημιουργίας ενός σχήματος «πιο ανταγωνιστικού πολιτικά» και «πιο ικανού να διεκδικήσει την εξουσία».