Μητσοτάκης από την Βουλγαρία: “Προστατέψαμε τον εναέριο χώρο της χώρας από ενδεχόμενες απειλές εξ Ανατολάς”

Σε σειρά ζητημάτων για την σχέση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντηση με τον Βούλγαρο ομόλογο του, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ενός κάθετου διαδρόμου «ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία», καθώς και στα ζητήματα ενεργειακής διασύνδεσης, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου και διακίνησης φυσικού αερίου».

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«Να πετύχουμε τη στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα στο ζήτημα διαχείρισης των διασυνορικών υδάτων και να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε σε έναν τομέα που αφορά όχι μόνο τον αγροτικό τομέα, αλλά και την προστασία από την κλιματική κρίση», συμπλήρωσε.

Σχετικά με θέματα αμυντικής συνεργασίας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας και προστάτεψε τον εναέριο χώρο της σε ενδεχόμενες απειλές από Ανατολάς».

Πρόσθεσε ότι «μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε την αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων, αλλά και της νατοϊκής συμμαχίας».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά «τονίζουμε επίσης ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο».

«Να κάνω αναφορά για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να τονίσω πόσο σημαντική είναι η διατήρηση των πόρων της συνοχής και του πρωτογενούς τομέα. Να συμφωνήσω ότι το ταμείο ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εις βάρος των χωρών που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την ίδια ανταγωνιστικότητα ενδεχομένως με άλλες πιο προηγμένες χώρες», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε ερώτηση αν υπάρχει κοινή θέση των δύο χωρών για τη διατήρηση των πόρων συνοχής και για την ΚΑΠ όπως και αν συζήτησαν το θέμα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού στα πρότυπα του ταμείου ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός είπε ότι θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις που αφορούν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

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«Οι φιλοδοξίες της Ε.Ε αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τους πόρους που η Ε.Ε είναι διατεθειμένη να διαθέσει και γι’ αυτό η Ελλάδα επιμένει σε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση. Για τα ζητήματα της άμυνας έχω τονίσει την ανάγκη ότι η ευρωπαϊκή άμυνα θα μπορούσε να είναι αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού καθώς αφορά ουσιαστικά το συλλογικό μας καλό. Υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα εργαλεία θα κατανεμηθούν με τρόπο δίκαιο σε όλες τις χώρες και θα εξυπηρετούν αμυντικές ανάγκες όλης της ηπείρου. Εννοώ ότι δεν μπορεί η προσοχή μας να είναι στραμμένη μόνο στην ανατολή. Η Ελλάδα θα επιμένει στη συνέχιση αυτής της συζήτησης, έχουμε αναλάβει και το βαρύ χρέος να προετοιμαστούμε για την προεδρία το β’ εξάμηνο του 2027, θα δουλέψουμε ώστε το ζήτημα αυτό να τεθεί πια με μεγαλύτερη συστηματικότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός απαντώντας σε άλλη ερώτηση σημείωσε τα εξής: «Να επαναλάβω στη σημασία που αποδίδουμε στις ενεργειακές διασυνδέσεις των δύο χωρών. Ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών καθώς γινόμαστε πάροχοι για πολλές χώρες βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Τα δε ζητήματα διασυνδεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας μας. Εγώ οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο που θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία. Αυτό απαιτεί και τη συνεργασία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Φιλοδοξούμε ότι μια τριμερή μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τα λιμάνια στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Πρόεδρος είναι ιδιωτικές επενδύσεις, θα μπορούσε να διευρυνθεί το ενδιαφέρον συμμετοχής βουλγαρικών οντοτήτων αλλά είναι ζήτημα που αφορά τους ιδιώτες παραχωρησιούχους. Να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για το επόμενο διακυβερνητικό συμβούλιο με τη συμμετοχή και των υπουργών μας».