Καμμένος: «Θα συνεργαζόμουν με τη Καρυστιανού – Λάθος που ο Τσίπρας έβγαλε ΕΛΑΣ το κόμμα του»

Στο Open μίλησε ο Πάνος Καμμένος, όπου εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Μαρία Καρυστιανού, την οποία χαρακτήρισε «καθαρή φωνή». Έπειτα αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο είπε ότι «πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος».

Έπειτα μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Καμμένος εκτίμησε ότι «τον βλέπω νέο με την εμπειρία του παλαιού χωρίς να έχει από κάτω εκείνους που δεν τον άφηναν φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί ότι δεν είναι αριστερός» και πρόσθεσε ότι «οι συνιστώσες έβγαζαν το λάδι στον Τσίπρα, για μια απόφαση στο υπουργικό συμβούλιο συζητούσαμε τρεις ημέρες».

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Αναφερόμενος για την συνεργασία του με τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Καμμένος είπε: «Θεωρώ λάθος ότι το έβγαλε ΕΛΑΣ το κόμμα γιατί αποκλείει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου. Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Τότε η ανάγκη ήταν να φύγει η γερμανική κατοχή».

Συμπλήρωσε στο ίδιο πλαίσιο «θεωρώ ότι η χρήση της λέξης πατριωτική είναι σωστή το ΕΛΑΣ είναι λάθος. Έχει κάνει μια στροφή προς το κέντρο και την κεντροαριστέρα. Μην ξεχάσουμε ποια είναι η ρίζα του ΣΥΡΙΖΑ που είχε συνιστώσες ακόμα και ακραίες».

«Αυτό που κάνει τώρα είναι να πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της κεντροαριστεράς και βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει» πρόσθεσε ο Πάνος Καμμένος για τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι μίλησαν μετά την ανακοίνωση στο Θησείο και «του είπα καλή επιτυχία, του είπα ότι το όνομα ΕΛΑΣ δεν ήταν επιτυχημένο γιατί αποκλείει ένα κομμάτι του κεντρώου κόσμου»

Απαντώντας στην ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Καμμένος ανέφερε «γνωρίζω ότι παίρνει τηλέφωνα. Δεν έπρεπε να επιστρέψει ποτέ στη ΝΔ, είναι ο κίλερ της ΝΔ». Επίσης τον κατηγόρησε ότι «πασοκοποίησε εν μέρει τη ΝΔ» και ότι «ο Σαμαράς το κάνει πάντα για προσωπικούς λόγους, δεν τον έκαναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη».

«Είναι δυνατόν ο Σαμαράς που έβαλε τη ΝΔ να κυβερνήσει με τον Βενιζέλο να είναι η ψυχή της παράταξης; Εγώ κυβέρνησα με τον ΣΥΡΙΖΑ για να ανατραπεί ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά που οδηγούσαν τη χώρα στον γκρεμό της Γερμανίας και του Σόιμπλε» είπε ακόμα ο κ. Καμμένος, ο οποίος σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης «αποδείχθηκε ότι ήταν σε συνεννόηση με τον Σόιμπλε».

Στην ερώτηση αν θα συμμετέχει στις επικείμενες εκλογές ο κ. Καμμένος απάντησε «στην πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβω, εξάλλου δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα αν ήταν να σχηματιστεί κυβέρνηση για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα».