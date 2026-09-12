Ανάβυσσος: Στη ΜΕΘ το αγοράκι που ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου
Το παιδί, γεννημένο το 2022 και προερχόμενο από την Αυστραλία, εισήχθη σε ΜΕΘ για παρακολούθηση. Οι Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τον εισαγγελέα.
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για στενή παρακολούθηση εισήχθη τελικά το αγοράκι που ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, το παιδί είναι από την Αυστραλία και έχει γεννηθεί το 2022.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην πισίνα του ξενοδοχείου Alexander, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Ναυαγοσώστης προχώρησε σε ανάνηψη
Την ώρα του περιστατικού στο ξενοδοχείο βρισκόταν ναυαγοσώστης, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει και προχώρησε σε ανάνηψη του παιδιού.
Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αποφασίστηκε η εισαγωγή του σε ΜΕΘ, προκειμένου να παρακολουθείται στενά η κατάσταση της υγείας του.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα.
Σε επικοινωνία με τον εισαγγελέα οι Αρχές
Οι αστυνομικές Αρχές βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος ενημερώνεται για τα στοιχεία που συγκεντρώνονται και την πορεία της έρευνας.
πηγή στην Google
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