Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Πολιτική εξαπάτηση» – «Τα 7,5 δισ. είναι ετήσια, όχι τετραετίας»

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με επίκεντρο την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη.

Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Φραγκίσκου Κουτεντάκη, στο Action24.

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Ο κ. Κουτεντάκης διευκρίνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι τα 7,5 δισ. ευρώ που προβλέπονται στο οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. αφορούν πρόσθετες ετήσιες δαπάνες και όχι το συνολικό κόστος εφαρμογής του προγράμματος σε βάθος τετραετίας.

«Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δισ. παραπάνω από ό,τι το 2026. Όλα τα δημοσιονομικά είναι ετήσια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μαρινάκης: «Άδειασε πανηγυρικά τον Τσίπρα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διευκρίνιση διαψεύδει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η κοστολόγηση από τον Αλέξη Τσίπρα.

Με βάση τον υπολογισμό του Παύλου Μαρινάκη, εάν οι δαπάνες των 7,5 δισ. ευρώ επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, τότε το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 30 δισ. ευρώ για μία τετραετία.

Ο ίδιος υποστηρίζει, μάλιστα, ότι ακόμη και αυτή η εκτίμηση απέχει από το πραγματικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των εξαγγελιών.

Υπενθυμίζεται ότι το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο είχε κοστολογήσει προηγουμένως τα μέτρα Τσίπρα σε περίπου 13 δισ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβάνοντας ετήσιες δαπάνες και ορισμένες εφάπαξ επιβαρύνσεις.

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Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

«Χθες το βράδυ, ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και το κόμμα του, ως “κοστολογημένο” πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.

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Και, παρά το γεγονός ότι ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση, η χθεσινή παραδοχή του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μια ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης, την οποία επιχείρησε ο κ. Τσίπρας».