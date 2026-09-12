Γεωργιάδης μετά την υπόθεση Μαζωνάκη: «Θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις»

Την απαγόρευση των παραπλανητικών διαδικτυακών διαφημίσεων για δήθεν «θαυματουργές» και εναλλακτικές θεραπείες προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός επανήλθε στην πρωτοβουλία που έχει ήδη ανακοινώσει για τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου γύρω από τις κλινικές αντιγήρανσης, μακροβιότητας και τις αποκαλούμενες εναλλακτικές θεραπείες.

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Στο τραπέζι ΠΙΣ, ΙΣΑ και ΕΚΠΑ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα καλέσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το ΕΚΠΑ και άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διαμορφωθούν σαφέστεροι κανόνες λειτουργίας και εποπτείας.

Ο υπουργός είχε ήδη προαναγγείλει νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγήρανσης και μακροβιότητας, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη των συγκεκριμένων πρακτικών έχει ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις τα υπάρχοντα ρυθμιστικά πλαίσια.

«Η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται εκτός νοσοκομείου»

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι, σε αντίθεση με άλλες πρακτικές για τις οποίες υπάρχουν θεσμικά κενά, η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται να πραγματοποιείται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Η συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί η αιτία της ανακοπής ή ενδεχόμενη σύνδεσή της με συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Το DEBATER είχε αποκαλύψει βίντεο στο οποίο η γιατρός του ιατρείου περιέγραφε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ως «detox», συνδέοντας τη διαδικασία με την αποτοξίνωση, την ευεξία, τη μακροζωία και τον ιατρικό τουρισμό.

«Το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού»

Απαντώντας στις επικρίσεις περί ανοχής απέναντι σε «κομπογιαννίτες», ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια.

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Παράλληλα, τόνισε ότι, πέρα από την κρατική εποπτεία και τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων, οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε μη τεκμηριωμένους ισχυρισμούς για την υγεία τους.

«Πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού», σημείωσε.

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Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Και φυσικά για όλα φταίει ως συνήθως ο… Άδωνις… λοιπόν για να τα μαζέψουμε λίγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο). Από όσους μας κατηγορούν για την υποτιθέμενη ανοχή μας στους κομπογιαννίτες, οι περισσότεροι προωθούσαν για ΠΘ έως πριν λίγο καιρό μία κυρία με “σπουδές” στη Μεταβολομική, Κβαντική Ιατρική, Γνωστική Ομοιοπαθητική, Functional Medicine και Νευροανάδραση… ειδικά ο @PGPapanikolaou έκανε και μαζί της διαλέξεις στα Νοσοκομεία και τώρα κατηγορεί τον @gpatoulis.

Κομπογιαννίτες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και εύπιστοι δυστυχώς επίσης. Ο Στηβ Τζομπς, ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους της ιστορίας, όταν έπαθε καρκίνο στο πάγκρεας έχασε χρόνο διότι στην αρχή προτίμησε “τις εναλλακτικές θεραπείες”….

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Τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τομείς παγκοσμίως έχει υπάρξει έκρηξη για διάφορους λόγους. Στα περισσότερα Κράτη σαφές θεσμικό πλαίσιο για πολλά δεν υπάρχει (όχι για την πλασμαφαίρεση, αυτή απαγορεύεται εκτός Νοσοκομείου). Ο Ιατρικός Τουρισμός ανεβαίνει παντού. Δίπλα μας η Τουρκία κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό και εκεί έχουν πολλά άσχημα περιστατικά, πρόσφατα με έναν ομοεθνή μας που μεταφέραμε στην Ελλάδα και έμεινε φυτό.

Ανακοίνωσα ήδη πρωτοβουλία και θα καλέσω ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΕΚΠΑ κ.λπ. να φτιάξουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

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Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού».