Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: «Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης»

Μήνυμα στήριξης προς τους κατοίκους του ακριτικού νησιωτικού συμπλέγματος της Μεγίστης έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσία του στο Καστελλόριζο και τις επισκέψεις του στη Ρω και τη Στρογγύλη.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σταθερή παρουσία της Πολιτείας στα ακριτικά νησιά, συνδέοντας την κυβερνητική στήριξη με την ανάπτυξη της περιοχής και την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων.

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«Να συνεχίσει το νησί να ευημερεί»

«Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, ώστε το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο νησί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, το κεντρικό μήνυμα της παρουσίας του πρωθυπουργού στην περιοχή είναι ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των ακριτικών νησιών και στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους κατοίκους τους να παραμείνουν στον τόπο τους.

Στα επιτηρητικά φυλάκια Ρω και Στρογγύλης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια στη Ρω και τη Στρογγύλη, όπου συνομίλησε με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στις δύο μικρονήσους.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Οι νέες υποδομές στη Ρω

Κατά την παρουσία του στη Ρω, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου.

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Επισκέφθηκε το νέο κεντρικό κτήριο, το εστιατόριο και τα μαγειρεία, ενώ είδε και τους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων που κατασκευάστηκαν πρόσφατα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε ακόμη στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο.

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Στο Καστελλόριζο επισκέφθηκε επίσης το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού.