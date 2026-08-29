Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ: Το σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ. για προοδευτική διακυβέρνηση

Το σχέδιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για μια προοδευτική διακυβέρνηση, με επίκεντρο την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ζωής της κοινωνικής πλειοψηφίας, αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της Αμαλίας, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους και άξονες εφαρμογής, επιχειρώντας να περιγράψει ένα διαφορετικό παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο για τη χώρα.

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Η κεντρική επιδίωξη του σχεδίου θα είναι η ανάπτυξη να μην αποτυπώνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες, αλλά και στα εισοδήματα, στις δημόσιες υπηρεσίες και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Κριτική στην επταετή διακυβέρνηση της ΝΔ

Σημαντικό μέρος της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ αναμένεται να αφιερωθεί στην κριτική προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρουν ότι η κριτική θα επικεντρωθεί στις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, σε υποθέσεις διαφθοράς, αλλά και στην απόσταση που, κατά την εκτίμησή τους, εξακολουθεί να χωρίζει την Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη δώσει το στίγμα της αντιπαράθεσης, υποστηρίζοντας σε σύσκεψη των τομεαρχών του ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση στις συνέπειες της δικής της διακυβέρνησης».

Τα στοιχεία για την απόσταση από την Ευρώπη

Στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να επικαλεστεί στοιχεία της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για το 2025, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε μονάδες αγοραστικής δύναμης αντιστοιχεί στο 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Παράλληλα, το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανήλθε το 2025 στο 27,5%, έναντι 20,9% στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει και στη στεγαστική επιβάρυνση. Τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2024 δείχνουν ότι τα ελληνικά νοικοκυριά διέθεσαν κατά μέσο όρο το 36% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγη, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 19%.

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Στόχος η «πραγματική σύγκλιση» με την Ευρώπη

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να θέσει ως βασικό εθνικό στόχο την πραγματική σύγκλιση της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η σύγκλιση αυτή, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.Α.Σ., δεν θα περιορίζεται στο κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλά θα αφορά:

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Την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Τις αμοιβές και την αγοραστική δύναμη.

Την ποιότητα του κράτους δικαίου.

Τη δημόσια υγεία και παιδεία.

Την πρόσβαση σε προσιτή στέγη.

Την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις κρίσεις.

Την αξιοπρέπεια στην καθημερινή ζωή.

Το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού επιδιώκει να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη στόχευση ως ένα συνολικό εθνικό σχέδιο και όχι ως μια περιορισμένη δέσμη οικονομικών μέτρων.

Οι τρεις πυλώνες του σχεδίου

Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

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1. Νέα παραγωγική βάση

Ο πρώτος πυλώνας θα περιλαμβάνει την ενίσχυση των επενδύσεων, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Στόχος είναι η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας, με μεγαλύτερη έμφαση στις εξαγωγές και στη δημιουργία δραστηριοτήτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

2. Δίκαιη φορολογία και ευκαιρίες για τους νέους

Ο δεύτερος πυλώνας θα αφορά τη φορολογική δικαιοσύνη, τη μόνιμη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Η ΕΛ.Α.Σ. αναμένεται να συνδέσει τις παρεμβάσεις αυτές με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και τη στήριξη των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

3. Χαμηλότερο κόστος ζωής και δημόσια αγαθά

Ο τρίτος άξονας θα επικεντρωθεί στη μείωση του κόστους ζωής και στην αναβάθμιση των δημόσιων αγαθών.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στη στέγη, στην υγεία, στην παιδεία και στη λειτουργία του κοινωνικού κράτους, με την επιχειρηματολογία ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η βασική δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα

Κεντρική δέσμευση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. θα είναι η δημιουργία μιας Ελλάδας που, όπως αναφέρουν συνεργάτες του, θα «ανακάμπτει πραγματικά».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να υποστηρίξει ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να αξιολογείται μόνο μέσα από τον τζίρο της κατανάλωσης, την άνοδο των τιμών των ακινήτων και τις εποχικές επιδόσεις του τουρισμού.

Το μοντέλο που θα παρουσιάσει θα δίνει έμφαση σε μια οικονομία η οποία επενδύει, παράγει, εξάγει και καινοτομεί, με τα οφέλη της ανάπτυξης να κατανέμονται σε μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας.