Χατζηδάκης για ΔΕΘ: «Υποσχόμαστε τα λιγότερα για να τα κάνουμε όλα πράξη»

Ένα πρώτο «ταμείο» των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μέσα από άρθρο του στην εφημερίδα «Απογευματινή».

Μία εβδομάδα μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει ότι η αποτίμηση πρέπει να γίνει «χωρίς πανηγυρισμούς», αλλά και χωρίς την καταστροφολογία που, όπως υποστηρίζει, συνοδεύει σχεδόν κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία.

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«Ούτε λύθηκαν ξαφνικά όλα τα προβλήματα της χώρας ούτε, φυσικά, καταστράφηκε η Ελλάδα επειδή δεν μοιράστηκαν τα δισεκατομμύρια της αντιπολίτευσης», αναφέρει, παρουσιάζοντας τα πέντε βασικά συμπεράσματα που εξάγει από τη φετινή ΔΕΘ.

1. «Επιλέξαμε τον δρόμο της σοβαρότητας»

Το πρώτο σημείο στο οποίο στέκεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αφορά τη δημοσιονομική αξιοπιστία και τα όρια μέσα στα οποία μπορούν να κινηθούν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Όπως επισημαίνει, η κυβέρνηση θα επιθυμούσε να διαθέσει περισσότερα χρήματα, ιδιαίτερα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, οφείλει όμως να λαμβάνει υπόψη τις αντοχές της οικονομίας, τον κρατικό προϋπολογισμό και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα κοστολογημένο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, το οποίο καλύπτει τις βασικές κοινωνικές ομάδες.

«Σε αντίθεση με όσους τάζουν λαγούς με πετραχήλια, εμείς υποσχόμαστε τα λιγότερα για να τα κάνουμε όλα πράξη», τονίζει ο κ. Χατζηδάκης, υπενθυμίζοντας ότι τόσο το 2019 όσο και το 2023 οι πολίτες επέλεξαν, κατά την εκτίμησή του, το κόμμα που έδωσε τις πιο συγκρατημένες υποσχέσεις.

2. Ανάπτυξη και περιορισμός της φοροδιαφυγής

Ως δεύτερο συμπέρασμα αναφέρει ότι τα χρήματα για τις νέες παρεμβάσεις δεν «έπεσαν από τον ουρανό», αλλά προέρχονται από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστηρίζει ότι, παρότι έχουν μειωθεί συνολικά 91 φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, τα δημόσια έσοδα έχουν αυξηθεί.

Απορρίπτει, παράλληλα, τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί υπερφορολόγησης, αποδίδοντας τα πρόσθετα έσοδα στη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και στην καλύτερη φορολογική συμμόρφωση.

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3. «Όσο ανεβαίνει η οικονομία, τόσο θα διευρύνεται η κοινωνική πολιτική»

Στο τρίτο σημείο του άρθρου του, ο Κωστής Χατζηδάκης συνδέει άμεσα την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής με την πορεία της οικονομίας.

Όπως αναφέρει, στόχος της κυβέρνησης είναι το μέρισμα της ανάπτυξης που επιστρέφεται στους πολίτες να γίνεται σταδιακά μεγαλύτερο.

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Παράλληλα, ασκεί κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι μία κυβερνητική στροφή σε υποσχέσεις «για τα πάντα στους πάντες» θα έθετε σε κίνδυνο τόσο την αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας όσο και τις θυσίες που έχουν κάνει οι πολίτες τα προηγούμενα χρόνια.

4. Το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισημαίνει ότι η παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη δεν περιορίστηκε σε μία λίστα οικονομικών μέτρων, αλλά περιέγραψε τις βασικές κατευθύνσεις του κυβερνητικού προγράμματος για την επόμενη τετραετία.

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Ο ίδιος έχει αναλάβει προσωπικά τον συντονισμό για την εκπόνηση του σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει:

Μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία.

Ένα αποτελεσματικότερο κράτος.

Περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

Περαιτέρω θωράκιση της χώρας απέναντι σε παραδοσιακές και υβριδικές απειλές.

Όπως αναφέρει, η Νέα Δημοκρατία δεν θα ζητήσει από τους πολίτες «ψήφο ευγνωμοσύνης» για όσα έχουν ήδη γίνει, αλλά «ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής» για όσα απομένουν.

5. Το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας

Το πέμπτο συμπέρασμα αφορά την πολιτική σταθερότητα και το ενδεχόμενο αυτοδύναμης κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υποστηρίζει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν απορρίπτουν μόνο τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ τους.

Κάνει λόγο για έναν «ιδιότυπο πολιτικό πετροπόλεμο», με προσωπικές επιθέσεις και ακραία ρητορική, και εξηγεί ότι αυτή η εικόνα είναι ο λόγος για τον οποίο η ΝΔ θέτει ως στόχο την αυτοδυναμία.

«Όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, είναι η μόνη παράταξη στην οποία μπορούν να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους οι Έλληνες. Οι υπόλοιποι το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι περιπέτειες», σημειώνει.

«Το πραγματικό ταμείο θα γίνει στην τσέπη των πολιτών»

Κλείνοντας το άρθρο του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνωρίζει ότι η ουσιαστική αποτίμηση των εξαγγελιών δεν θα γίνει μέσα από τα χειροκροτήματα ή τις δημοσκοπήσεις, αλλά όταν οι πολίτες διαπιστώσουν εάν τα μέτρα έχουν πραγματικό αποτέλεσμα στην τσέπη και την καθημερινότητά τους.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι τα κάναμε όλα σωστά ούτε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα «πολύ ψηλότερα από το 2019» και μπορεί να προχωρήσει ακόμη περισσότερο.

Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη, μέχρι τις εκλογές απαιτούνται δουλειά, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, ενώ για την επόμενη ημέρα απαιτούνται σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις και κοινή λογική.