Οι αιχμές Παππά για Τσίπρα: «Υπάρχει σαφής προγραμματική μετατόπιση»

Μπορεί ο Νίκος Παππάς να απέφυγε την κατά μέτωπο επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, όμως όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην 90ή ΔΕΘ μόνο ως τυπικές αποστάσεις δεν μπορούν να εκληφθούν.

Ο γραμματέας της ΚΕ του κόμματος αναγνώρισε ευθέως ότι υπάρχει «σαφής προγραμματική μετατόπιση» από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, χαράσσοντας παράλληλα μια κόκκινη —κυριολεκτικά και πολιτικά— γραμμή ανάμεσα στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

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«Εμείς εδώ είμαστε, με το κόκκινο χρώμα μας»

Ο Νίκος Παππάς κάλεσε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ να μην υιοθετήσουν, όπως είπε, το κυβερνητικό επιχείρημα περί περιορισμένων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Παράλληλα, αντιπαρέβαλε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μηδενισμό του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και επιστροφή της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο με τις θέσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Υπάρχει μια σαφής προγραμματική μετατόπιση. Υπάρχει ένα κόμμα που θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού για να υπάρξει 13η σύνταξη, για να υπάρξει 13ος μισθός, για να μηδενιστεί ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για να περάσει η ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο και για να παίξει ο ΕΦΚΑ τον ρόλο του εθνικού επενδυτή», ανέφερε.

Και συμπλήρωσε με νόημα:

«Από την άλλη, έχει υπάρξει μια μετατόπιση. Δεν είναι αθέμιτη. Στη δημοκρατία γίνονται αυτά. Αλλάζει ο κόσμος απόψεις, ακόμη και τα σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα».

Η φράση που ακολούθησε, ωστόσο, ήταν εκείνη που έδωσε το πραγματικό πολιτικό στίγμα:

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«Εμείς εδώ είμαστε, με το κόκκινο χρώμα μας, με τις θέσεις μας, που τις επικαιροποιούμε, τις τεκμηριώνουμε και θα ζητήσουμε την ψήφο του λαού για να εφαρμοστούν».

Με άλλα λόγια, ο Νίκος Παππάς δεν αμφισβήτησε το δικαίωμα του Αλέξη Τσίπρα να αλλάξει πολιτική κατεύθυνση. Φρόντισε, όμως, να καταστήσει σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί για τον εαυτό του τη συνέχεια της αριστερής πολιτικής ταυτότητας και της κυβερνητικής περιόδου 2015-2019.

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«Εκλεγμένοι και όχι διορισμένοι»

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η απάντησή του όταν ρωτήθηκε εάν αισθάνθηκε ότι τον «φωτογράφισε» η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα πως στο παρελθόν υπήρξε υπερβολικά ανεκτικός, αλλά στο εξής δεν θα ανεχθεί προσωπικές στρατηγικές.

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ αρχικά απέφυγε να προσωποποιήσει την αντιπαράθεση:

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«Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι εγώ έχω, προκειμένου να υπερασπιστώ την παράταξή μου, περάσει και δύσκολα».

Αμέσως μετά, όμως, ήρθε η φράση που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία:

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«Οποιοσδήποτε στο δικό μας κόμμα διακρατά ευθύνη και αξίωμα είναι εκλεγμένος και όχι διορισμένος».

Και κάπου εκεί επέλεξε να σταματήσει: «Επιτρέψτε μου να μείνω εδώ».

Η διευκρίνιση περί «εκλεγμένων και όχι διορισμένων» ακούστηκε σαν σαφής απάντηση στις αιχμές Τσίπρα περί προσωπικών στρατηγικών, αλλά και ως υπενθύμιση ότι η σημερινή ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αντλεί τη νομιμοποίησή της από τις κομματικές διαδικασίες.

Η «βαριά κληρονομιά» που δεν αποκηρύσσει

Ο Νίκος Παππάς θέλησε επίσης να διαφοροποιηθεί από κάθε προσπάθεια αποστασιοποίησης από την κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είμαι υπερήφανος για την υπουργική μου θητεία. Δεν θεωρώ ότι κακώς έγινε αυτή η επιλογή, ούτε ότι χρειαζόμαστε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας για να πούμε ότι τώρα είμαστε κάτι άλλο από αυτό που κυβέρνησε», τόνισε.

Η αναφορά αυτή είχε σαφή παραπολιτική βαρύτητα. Ο Νίκος Παππάς εμφανίστηκε να λέει στον πρώην πολιτικό του συνοδοιπόρο ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ δεν σκοπεύει ούτε να αποκηρύξει το παρελθόν του ούτε να αλλάξει «ταυτότητα» για να προσαρμοστεί στις νέες ισορροπίες της Κεντροαριστεράς.

Οι γέφυρες δεν γκρεμίστηκαν, αλλά οι αποστάσεις πλέον μετριούνται δημόσια. Και ο Νίκος Παππάς φρόντισε να ξεκαθαρίσει ποιος, κατά τη δική του ανάγνωση, μετακινήθηκε από την παλιά αφετηρία.