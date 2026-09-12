Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: «Κλείνουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα» – 37 έργα ύψους 27 εκατ. ευρώ

Ένα συνολικό σχέδιο 37 έργων, προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και την αναπτυξιακή ενίσχυση του Καστελλόριζου βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Δημαρχείο Μεγίστης.

Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο λιμάνι, στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, στη διαχείριση των απορριμμάτων και στην ενέργεια, καθώς και πρωτοβουλίες για τη στέγαση δημόσιων λειτουργών και την ενίσχυση των υπηρεσιών Υγείας.

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Κεντρικός στόχος, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, είναι να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές εκκρεμότητες των υποδομών και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι άνθρωποι να επιλέξουν το ακριτικό νησί ως μόνιμο τόπο κατοικίας.

Η δέσμευση για την επόμενη τετραετία

Μετά τη σύσκεψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι μέσα στην επόμενη τετραετία πρέπει να έχουν κλείσει «όλα τα ανοιχτά μέτωπα» που ταλαιπωρούν το Καστελλόριζο εδώ και δεκαετίες.

Όπως επισήμανε, αρκετά από τα έργα βρίσκονται ήδη στη διαδικασία ωρίμανσης, ενώ υπάρχει κεντρικός συντονισμός της κυβέρνησης με τον Δήμο Μεγίστης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η σύσκεψη αποτέλεσε συνέχεια της παρουσίας του πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο και του μηνύματος στήριξης προς το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης.

Λιμάνι, ύδρευση και βιολογικός καθαρισμός

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανακατασκευή των κρηπιδωμάτων του λιμανιού, για την οποία έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και το έργο προτεραιοποιείται μέσω του ΕΣΠΑ.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης:

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Η αντικατάσταση κρίσιμων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης.

Η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου.

Παρεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης.

Η αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

Η οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του βιολογικού καθαρισμού.

Συνολικά, τα 37 έργα καλύπτουν έξι βασικούς άξονες: την ενεργειακή μετάβαση, τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Από το «zero waste» στα φωτοβολταϊκά

Το σχέδιο περιλαμβάνει και παρεμβάσεις με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με στόχο τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας του νησιού.

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Μεταξύ αυτών βρίσκονται η διαχείριση των απορριμμάτων στη λογική «zero waste», αλλά και η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φωτοβολταϊκών, ώστε να υποστηριχθεί η ηλεκτροπαραγωγή του Καστελλόριζου.

Νέα σπίτια για γιατρούς και εκπαιδευτικούς

Σημαντικό μέρος της κυβερνητικής παρέμβασης αφορά το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν ή επιθυμούν να υπηρετήσουν στο νησί.

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Αυτή την περίοδο κατασκευάζονται 12 κατοικίες από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέρος των οποίων θα διατεθεί σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, το Λιμενικό Σώμα έχει δρομολογήσει την ανέγερση ακόμη εννέα κατοικιών για τις ανάγκες του προσωπικού του, ενώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην επισκευή τεσσάρων επιπλέον κατοικιών, με χρηματοδότηση από τη Βουλή των Ελλήνων.

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Στον Δήμο Μεγίστης παραχωρείται, επιπλέον, έκταση 19 στρεμμάτων, στην οποία βρίσκονται 30 παλαιές κατοικίες που έχουν κριθεί ακατάλληλες. Στον συγκεκριμένο χώρο προβλέπεται να κατασκευαστούν νέα σπίτια, με χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών και ωρίμανση του έργου μέσω του Υπερταμείου.

Στόχος είναι από το επόμενο καλοκαίρι οι γιατροί που επιλέγουν να υπηρετήσουν στο Καστελλόριζο να μπορούν να στεγάζονται σε αξιοπρεπείς και ποιοτικές συνθήκες.

Ενισχύεται το Πολυδύναμο Ιατρείο Μεγίστης

Πριν από τη σύσκεψη, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία της μονάδας και τον σχεδιασμό ενίσχυσης των υπηρεσιών Υγείας.

Εκτός από τις τακτικές μετακινήσεις καρδιολόγου και παιδιάτρου από το Κέντρο Υγείας Ρόδου, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες πρόσληψης:

Μίας διευθύντριας γενικής και οικογενειακής ιατρικής.

Μίας διευθύντριας εσωτερικής παθολογίας.

Για τις συγκεκριμένες θέσεις προβλέπεται επίδομα από το Stelios Philanthropic Foundation, ενώ αναμένεται να δημοσιευτεί προκήρυξη για δύο ακόμη θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού.

Στόχος η προσέλκυση μόνιμων κατοίκων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις παρεμβάσεις με τον ευρύτερο δημογραφικό και αναπτυξιακό στόχο για το ακριτικό νησί: «να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό».

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους νέους Καστελλοριζιούς, σημειώνοντας ότι πρέπει να έχουν τις ευκαιρίες και τις υποδομές που απαιτούνται για να μπορούν να παραμείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Με αφορμή ιστορική φωτογραφία του 1917, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι το Καστελλόριζο είχε κάποτε περισσότερους από 10.000 μόνιμους κατοίκους και διαβεβαίωσε ότι θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη δημογραφική ενίσχυση του νησιού.

Το μήνυμα από Ρω και Στρογγύλη

Η επίσκεψη στο Καστελλόριζο εντάσσεται στην ευρύτερη περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης.

Νωρίτερα, κατά τις επισκέψεις του στη Ρω και τη Στρογγύλη, ο πρωθυπουργός είχε ξεναγηθεί στα φυλάκια και στις νέες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στέλνοντας το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Στη σύσκεψη στο Δημαρχείο Μεγίστης συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο δήμαρχος Μεγίστης Νικόλαος Ασβέστης, βουλευτές Δωδεκανήσου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.