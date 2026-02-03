Κωνσταντοπούλου: “Κότα ο Γεωργιάδης, θα μπορούσε να μου κάνει μήνυση εδώ και 3 μήνες”

Σφοδρά «πυρά» εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας 2/2 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο αποκάλεσε «κότα», αν και στη συνέχεια το απέσυρε επειδή είναι παρομοίωση με ζώο.

Μιλώντας στο Kontra, η κυρία Κωνσταντοπούλου, αρχικά και με αφορμή όσα είπε τη Δευτέρα ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη μήνυση που υπέβαλε η ίδια σε βάρος του, ανέφερε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε τρεις μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα» για να συμπληρώσει αμέσως «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Σε άλλο σημείο, με αφορμή τη διάταξη για τη συνεπιμέλεια της οποίας έκανε χρήση η Όλγα Κεφαλογιάννη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στο ΚΚΕ:

«Εμείς τη διάταξη για Κεφαλογιάννη την καταψηφίσαμε, γιατί διαπιστώσαμε ότι είχε φωτογραφική διάταξη, την ψήφισαν τη ΝΔ και το ΚΚΕ. Γιατί όταν εγώ λέω εγώ ποιοι είναι το σύστημα και πώς το σύστημα αλληλοεξυπηρετείται, είμαι εγώ η κακιά. Το ΚΚΕ δεν πρέπει να εξηγήσει γιατί ψήφισαν αυτή τη φωτογραφική διάταξη, ενώ λέει ψέματα για την Πλεύση Ελευθερίας όταν δεν ψήφισαν τα δικαιώματα όλων στον γάμο;».

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «έρευνες που δείχνουν ότι σήμερα η κυβέρνηση παίρνει πάνω από 28% δεν τις θεωρώ αξιόπιστες, γιατί το 28% ούτε στον ύπνο του δεν θα το δει ο Μητσοτάκης».

«Εμείς πρέπει να προσέχουμε μην κάνουμε λάθη γιατί καραδοκούν γύπες και επαγγελματίες» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ στην ερώτηση τι εννοεί αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα: «Διαχρονικά ο κόσμος προδόθηκε από ανθρώπους που άλλα είπαν και άλλα έκαναν. Ενδεικτικό παράδειγμα τυχοδιωκτισμού και ανακολουθίας ο Αλέξης Τσίπρας».

Σύμφωνα με την εκτίμησή της, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα προχωρήσει σε δημιουργία κόμματος γιατί «δεν πιστεύω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια δημόσια αντιπαράθεση για τα πεπραγμένα του, για την οποία εγώ είμαι έτοιμη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, για τη Μαρία Καρυστιανού απέφυγε να τοποθετηθεί και αρκέστηκε να πει ότι «έχω ανοιχτή σχέση με συγγενείς, είναι δική μου απόφαση να υπηρετήσω αυτό τον αγώνα χωρίς αποσπασμούς που θέλει το σύστημα».