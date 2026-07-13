Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η ανατριχιαστική φράση λίγους μήνες πριν πεθάνει – “Θα πω στον Χάρο να χορέψουμε πρώτα ένα ζεϊμπέκικο”

Μια συγκλονιστική συζήτηση που είχε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, λίγους μήνες πριν πεθάνει, αποκάλυψε ο γνωστός PR manager, Γιάννης Καζανίδης.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Λοιπόν και τον Ανδρέα Θεοδώρου, με αφορμή τα τριάντα χρόνια από τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού, ο κ. Καζανίδης χαρακτήρισε την Αλίκη Βουγιουκλάκη ως μύθο.

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«Την πρόλαβα στα πρώτα μου βήματα στις δημόσιες σχέσεις όταν εργαζόμουν στο Spartacus, που βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα από το θέατρο “Αλίκη”. Εκεί σύχναζαν πολλοί άνθρωποι του θεάτρου και της τηλεόρασης και είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω. Δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν φίλοι, όμως είχα την τύχη να ζήσω ορισμένες πολύ ιδιαίτερες στιγμές μαζί της» ανέφερε.

Ο ίδιος περιέγραψε μια στιγμή που δεν θα ξεχάσει ποτέ: «Η πιο χαρακτηριστική ήταν όταν, μετά την παράσταση της “Μελωδίας της Ευτυχίας”, επισκεφθήκαμε το καμαρίνι της μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο. Είχε μόλις επιστρέψει από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου είχε δεχτεί έντονη κριτική. Εκείνη, όμως, δεν λύγισε. Θυμάμαι να μας λέει με απίστευτη δύναμη: “Εγώ δεν το έβαλα κάτω. Πήγα στον Μητροπάνο, χόρεψα ένα ζεϊμπέκικο. Και ακόμη κι αν έρθει ο Χάρος να με πάρει, θα του πω πρώτα να χορέψουμε ένα ζεϊμπέκικο”. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι λίγους μήνες αργότερα θα έφευγε από τη ζωή. Ήταν μια κουβέντα που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη μου».

Υπενθυμίζεται ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 1996, σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από μάχη με μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου στο ήπαρ.

Η διάγνωση της σοβαρής νόσου έγινε την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στη θρυλική παράσταση «Η Μελωδία της Ευτυχίας», με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αποχωρήσει από τη σκηνή. Η εμβληματική ηθοποιός νοσηλεύτηκε για εβδομάδες, με τον θάνατό της ννα βυθίζει στο πένθος ολόκλητο το πανελλήνιο.