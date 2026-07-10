Γεωργιάδης: “Κάνει τον Κινέζο ο Τσίπρας ενώ τον είπα κλέφτη – Δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση”

Άλλη μια επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποκαλώντας τον «τον πιο διεφθαρμένο πολιτικό της Μεταπολίτευσης» και προκαλώντας να του κάνει μήνυση.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας τον κατήγγειλε εκ νέου ότι χρηματίστηκε για την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων, βασιζόμενος σε παλαιότερες δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή, και τον κάλεσε μάλιστα να του κάνει μήνυση αν το επιθυμεί.

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«Χθες ο κ. Τσίπρας έκανε τον Κινέζο. Προσπάθησε με κάποιο ευφυές τέχνασμα να προσπεράσει το προφανές ότι δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση γιατί θα έπρεπε να εξηγήσει γιατί άλλαξε τους Ποινικούς Κώδικες και δεν πήγαν κάποιοι φυλακή. Έκανε τον Κινέζο ενώ τον είπα κλέφτη», είπε.

Και πρόσθεσε: «Αυτό που δεν είπε ο κ. Τσίπρας όταν τον πήραν να τον ενημερώσουν γι’ αυτά που είπα ήταν ότι ήταν στην Σαρδηνία και περνούσε καλά καπνίζοντας το πούρο του. Με τα λεφτά του περνάει μια χαρά. Και ωραία βίλα βρήκε με μόνο 500 ευρώ ενοίκιο».

«Του λέω», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης: Κόψε τα περί εντιμότητας δικιάς σου και των υπολοίπων και έλα να μιλήσουμε πολιτικά.