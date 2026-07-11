Άδωνις Γεωργιάδης: «Κανονικά εφημερεύει σήμερα το Σισμανόγλειο – Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές από τη φωτιά»

Σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας επιστρέφει το Σισμανόγλειο νοσοκομείο, συμμετέχοντας κανονικά στη σημερινή γενική εφημερία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην Α’ Παθολογική Κλινική, η οποία προκλήθηκε όταν ένας 75χρονος ασθενής άναψε τσιγάρο μέσα στον θάλαμο νοσηλείας του.

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Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, το νοσηλευτικό ίδρυμα ανέκτησε την πλήρη επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Οι τεχνικές βλάβες και οι ζημιές που προκάλεσαν οι φλόγες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, επιτρέποντας την ταχεία επαναλειτουργία των επηρεαζόμενων χώρων.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, η γρήγορη ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων ήταν καθοριστική για την υπερπήδηση των προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η αποκατάσταση των κλινικών επετεύχθη χάρη στην άμεση κινητοποίηση:

Των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας

Της διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ)

Της διεύθυνσης του ίδιου του νοσοκομείου

Κατόπιν των συντονισμένων αυτών ενεργειών, το νοσοκομείο είναι πλέον απόλυτα ασφαλές και έτοιμο να υποδεχθεί τους πολίτες κατά τη διάρκεια της σημερινής του εφημερίας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Α’ Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας και η Διοίκηση του Νοσοκομείου εργάστηκαν με ταχύτητα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

Η Α’ Παθολογική Κλινική, η οποία υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές, μετεγκαταστάθηκε άμεσα σε κατάλληλο χώρο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της νοσηλείας και την απρόσκοπτη φροντίδα των ασθενών.

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Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των γειτονικών χώρων, με αποτέλεσμα η Β’ Πνευμονολογική Κλινική και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού να λειτουργούν κανονικά και με απόλυτη ασφάλεια. Μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Α’ Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας και η Διοίκηση του Νοσοκομείου εργάστηκαν με ταχύτητα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα… pic.twitter.com/KzK74EG6GX ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 11, 2026

Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο θα συμμετάσχει κανονικά στην σημερινή εφημερία, συνεχίζοντας να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης φροντίδας.

Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό του Σισμανογλείου Νοσοκομείου.

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Για δύο συνεχόμενα εικοσιτετράωρα, ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, τεχνικές υπηρεσίες, προσωπικό καθαριότητας και όλοι οι εργαζόμενοι κατέβαλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια, δουλεύοντας ακούραστα, με επαγγελματισμό, αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνηση, ώστε το νοσοκομείο να επανέλθει το συντομότερο δυνατό σε πλήρη λειτουργία.

Η άμεση ανταπόκριση, η άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και η αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

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Το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, στηρίζοντας κάθε αναγκαία ενέργεια για την πλήρη αποκατάσταση των υποδομών του και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών».