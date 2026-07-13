Μαρινάκης για Τσίπρα: “Ψεύδεται ασύστολα για τα F-35, κρύβει τα στελέχη του και φτιάχνει “ΣΥΡΙΖΑ 2”

Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το μεσημέρι της της Δευτέρας (13/7) κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, και μάλιστα για τεχνικά θέματα και για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός τού να παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. «Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για τα F-35. Δεν είχε μπει ούτε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16», σημείωσε στην συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παύλος Μαρινάκης διατήρησε τους υψηλούς τόνους αναφερόμενος στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα στην πρωθυπουργία. «Η Ελλάδα έχει να θυμάται, σε επίπεδο επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική, μία γραβάτα. Τη γραβάτα-δώρο από τον κύριο Ζάεφ. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κυρίου Τσίπρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Τίποτα από όλα αυτά δεν θυμάμαι, ούτε καν στη φαντασία κάποιων, τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αμφισβητείται τίποτα από όλα αυτά. Η ίδια η ιστορία έχει μιλήσει. Δεν θα την ξαναγράψει, επειδή αποφάσισε να αλλάξει το όνομα στο κόμμα του», υπογράμμισε.

Μαρινάκης: “Θέλει ΣΥΡΙΖΑ 2”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που τον ακολουθούν στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κύριος Τσίπρας τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τα έκρυψε. Τα έστειλε στον εξώστη και, στη συνέχεια, εκτός συζήτησης και εκτός πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό», ανέφερε.

«Αυτό το διαφορετικό, όμως, το στηρίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει και δεν έχει ταυτίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, πάει να δημιουργήσει έναν ΣΥΡΙΖΑ 2, κρύβοντας τα στελέχη πρώτης γραμμής», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.