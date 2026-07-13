Το ελληνικό διαβατήριο περνά από σήμερα στο Gov.gr Wallet για χρήση εντός Ελλάδας

Στο Gov.gr Wallet εντάσσεται από σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου το ελληνικό διαβατήριο, ως συνέχεια της προσπάθειας για πλήρη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, μέσω της νέας έκδοσης της εφαρμογής, οι πολίτες μπορούν πλέον να αποθηκεύουν το κοινό ενεργό διαβατήριό τους στο ψηφιακό πορτοφόλι του Δημοσίου και να το χρησιμοποιούν τόσο για την ταυτοποίησή τους όσο και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της ελληνικής επικράτειας.

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Η νέα δυνατότητα αφορά τους κατόχους κοινών ενεργών ελληνικών διαβατηρίων. Εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εκδίδονται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι πολίτες μπορούν να εγκαταστήσουν ή να ενημερώσουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet μέσω της πλατφόρμας wallet.gov.gr σε συσκευές Android και iOS και να προσθέσουν το διαβατήριό τους στα διαθέσιμα ψηφιακά έγγραφα.

Με την προσθήκη του ελληνικού διαβατηρίου, το Gov.gr Wallet αριθμεί πλέον δεκατρία ψηφιακά έγγραφα και υπηρεσίες. Στην εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμα το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, το Σήμα Δακτυλίου για την ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας, η υπηρεσία myAuto με πληροφορίες οχημάτων, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους, η Ασφαλιστική Ικανότητα, τα στοιχεία για τα Ζώα Συντροφιάς, οι βαθμοί του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών και ο Φάκελος Ακινήτου.

Η συνεχής διεύρυνση των ψηφιακών εγγράφων αποτυπώνει τη στρατηγική της Πολιτείας για τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος, όπου οι πολίτες μπορούν να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα βασικά δημόσια έγγραφά τους μέσω του κινητού τηλεφώνου τους, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη μεταφοράς φυσικών εγγράφων.

Τα στοιχεία χρήσης της εφαρμογής επιβεβαιώνουν τη μεγάλη απήχησή της. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί περισσότερα από 2.516.405 ψηφιακά δελτία αστυνομικής ταυτότητας και 1.984.991 ψηφιακά διπλώματα οδήγησης, γεγονός που καταδεικνύει την ευρεία υιοθέτηση του Gov.gr Wallet από τους πολίτες.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της νέας υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία. Η άντληση των στοιχείων γίνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας την ασφαλή διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

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Η ενσωμάτωση του ελληνικού διαβατηρίου στο Gov.gr Wallet ενισχύει περαιτέρω το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του ελληνικού Δημοσίου και αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς έναν πιο σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό προς τον πολίτη τρόπο αλληλεπίδρασης με το κράτος.