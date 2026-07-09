Τσίπρας: «Θα στείλω λουλούδια στον Άδωνι, κάθε φορά που μας βρίζει» (Βίντεο)

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του σε εκδήλωση στο Περιστέρι το βράδυ της Πέμπτης 9/7 αναφέρθηκε στην πορεία του κόμματος του.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Τώρα Μιλάμε» στάθηκε στα όσα είχε πει τις προηγούμενες ημέρες για τον ίδιο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

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«Αυτός ο τρόπος που συζητάμε στις πλατείες της χώρας, θέλουμε να είναι και ο τρόπος -αν ο ελληνικός λαός μας δώσει την ευκαιρία- που θα κυβερνήσουμε τον τόπο» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Θα είναι ένας τρόπος διαδραστικής επικοινωνίας και κλεισίματος της απόστασης, ανάμεσα στον πολίτη και στη δημοκρατική εξουσία, διότι εμείς θέλουμε μια άλλου είδους εξουσία. Είναι δύσκολο και, αν θέλετε, φιλόδοξο αυτό το όραμα, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο, διότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ακούσατε και τους 6 συμπολίτες μας που πήραν τον λόγο, και είναι πολύ σημαντικό να ακούμε νέους ανθρώπους με όραμα, με αξίες, με πείσμα, με αγωνία για αυτόν τον τόπο, και με διάθεση να το παλέψουμε, να μείνουμε εδώ, να αγωνιστούμε, να το παλέψουμε, για να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες.

Όμως, παρακολουθώντας τα πολιτικά πράγματα -αυτό το διάστημα- υπάρχει ένα πολύ θετικό, υπάρχει και ένα πολύ αρνητικό. Από ποιο θέλετε να ξεκινήσω; Από το θετικό θέλετε, εντάξει. Το θετικό βρίσκεται σήμερα εδώ, είναι η δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι η δημιουργία της ΕΛΑΣ. Που έχει δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική. Ελπίδα, αισιοδοξία.

Τις τελευταίες μέρες θυμήθηκα ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε, όταν η αντιπαράθεση σε πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία, και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κέντριζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, της κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ήταν στο βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο ομιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα, και ρωτάει: «Ποιος το είπε αυτό;» Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο ομιλητής: “Α, εσείς το είπατε; Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν: «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης”. Λέω: “Ποιος το είπε αυτό; Ο Άδωνις;” Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία.

Θα του στείλω λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις».

Το πρόβλημα της χώρας, όμως, και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός. Τι είναι ο αδωνισμός; Είναι μια πολιτική φιλοσοφία, την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχηστρώσει όχι ο Άδωνις, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης».