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Νίκος Δένδιας: Συνάντησε τον πιλότο που έκανε την αναγκαστική προσγείωση του F16 στην Ζάκυνθο

Ο υπουργός εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό του

Νίκος Δένδιας: Συνάντησε τον πιλότο που έκανε την αναγκαστική προσγείωση του F16 στην Ζάκυνθο
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Ο αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Χατζόπουλος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους, αναδεικνύοντας παράλληλα την καθοριστική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

   Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

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   Ο κ. Δένδιας υποδέχθηκε σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο υπουργείο τον διοικητή της 335 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης, αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, παρουσία των αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και Τακτικής Αεροπορίας.

   Ο υπουργός εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για «τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε, καταφέρνοντας να προσγειώσει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος F16 που χειριζόταν, παρά τη σοβαρή βλάβη που παρουσίασε, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου».

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