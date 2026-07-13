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Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 72χρονος λουόμενος σε ακτή στα Κρητικά

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου διενεργεί την προανάκριση

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 72χρονος λουόμενος σε ακτή στα Κρητικά
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Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Κρητικών στη Ρόδο, όπου ένας 72χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, λουόμενοι που αντιλήφθηκαν τον ηλικιωμένο να βρίσκεται σε δυσχερή θέση τον ανέσυραν στην ακτή και ειδοποίησαν άμεσα το Κεντρικό Λιμεναρχείο της περιοχής. Στο σημείο έγιναν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο, δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

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Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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