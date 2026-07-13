Μητσοτάκης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά: “Εξαιρετικά σημαντικό έργο για την Αττική – Διορθώνουμε ασθένειες πολλών δεκαετιών”

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 13/7 η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, υπό την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε την εικόνα του Βοτανικού Κήπου με την καθημερινότητα στην περιοχή του Σκαραμαγκά, σημειώνοντας ότι κάθε πρωί τα δελτία κυκλοφορίας αναφέρονται στα προβλήματα που καταγράφονται στην περιοχή. Όπως είπε, η εικόνα που συναντά κανείς περνώντας από τον Σκαραμαγκά «είναι η εικόνα μιας περιοχής στην οποία λες και σταμάτησε ο χρόνος», ενώ χαρακτήρισε τα δύο ημιτελή τούνελ χαρακτηριστικό παράδειγμα έργων που εγκαταλείφθηκαν λόγω πλημμελούς σχεδιασμού και της δημοσιονομικής κρίσης.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής ήταν από τα πρώτα ζητήματα που του είχαν θέσει οι κάτοικοι όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στη Β΄ Αθηνών. «Τα έφερε έτσι η ζωή που δεν είμαι πια βουλευτής του Δυτικού Τομέα αλλά πρωθυπουργός και έχω σήμερα τη μεγάλη τιμή να παρίσταμαι στην υπογραφή ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η παρέμβαση αφορά όχι μόνο τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική αλλά συνολικά το Λεκανοπέδιο.

Αναφερόμενος στη σημασία του έργου, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι θα διευκολύνει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με την Αττική Οδό, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα στα βαρέα οχήματα να κινούνται χωρίς να επιβαρύνουν το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Παράλληλα σημείωσε ότι η παρέμβαση συνδέεται με την ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου, η οποία, όπως είπε, εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό σε σημαντικό κέντρο logistics και διαμετακομιστικού εμπορίου, προσθέτοντας ότι τέτοιες επενδύσεις απαιτούν σύγχρονες υποδομές.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάρκεια κατασκευής του έργου προβλέπεται στους 36 μήνες, εκφράζοντας την ελπίδα να ολοκληρωθεί ακόμη νωρίτερα. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι κατά την περίοδο των εργασιών θα υπάρξει προσωρινή κυκλοφοριακή επιβάρυνση, σημειώνοντας ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι επιπτώσεις να περιοριστούν στο ελάχιστο. «Μόνο όταν ολοκληρωθεί το έργο θα αντιληφθούμε την τεράστια ανακούφιση που θα προκαλέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης ενέταξε τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο ευρύτερο πρόγραμμα υποδομών της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 προωθούνται έργα που παρέμεναν σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες. Όπως είπε, η κυβέρνηση προχωρά στην ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξόνων, διορθώνοντας «ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών».

Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, τον οποίο χαρακτήρισε τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Όπως ανέφερε, ο νέος οδικός άξονας θα αποτελέσει έναν δεύτερο διάδρομο που θα συνδέει τη Βόρεια με τη Νότια Ελλάδα μέσω της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.

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Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρόοδο των εργασιών για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, καθώς και στο Flyover της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στους πρώτους μήνες του 2027. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έργα υψηλής τεχνικής δυσκολίας, τα οποία, όπως είπε, υλοποιούνται από Έλληνες μηχανικούς και εργαζόμενους.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του Λεκανοπεδίου». Όπως είπε, η αντιμετώπισή του απαιτεί συνδυασμό παρεμβάσεων τόσο στις οδικές όσο και στις συγκοινωνιακές υποδομές.

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Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, στην αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων στις βασικές γραμμές, στην πρόοδο της κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό, αλλά και στην επέκταση του Μετρό προς τη Δυτική Αθήνα, την οποία χαρακτήρισε προσωπική του δέσμευση. Παράλληλα έκανε λόγο για τον σχεδιασμό νέων οδικών έργων στην Αττική, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ευχή να επιστρέψει το 2029 για την παράδοση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά στην κυκλοφορία, καλώντας την ανάδοχο εταιρεία να ολοκληρώσει το έργο πριν από τη λήξη του συμβατικού χρονοδιαγράμματος. «Ξεπεράστε τα χρονοδιαγράμματα προς τη σωστή πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι εννοεί την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου και όχι την παράτασή του.

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Έργο στρατηγικής σημασίας

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική και το σύνολο του Λεκανοπεδίου, το οποίο θα δώσει μία μεγάλη και διαρκή «ανάσα» στο κυκλοφοριακό.

Ανάδοχος του έργου είναι το σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ που επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ πριν από λίγες ημέρες έγινε το τελευταίο βήμα, καθώς ο αρμόδιος υπουργός Χρίστος Δήμας πέρασε από τη Βουλή τη σύμβαση για τον κόμβο και πλέον το έργο προχωράει.

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«Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου μικροπροσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 χλμ./ώρα σε 47 χλμ./ώρα, ενώ το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως» όπως δήλωσε, πρόσφατα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για την έγκριση της σύμβασης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι πρόκειται για έργο υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας, χωρίς διόδια, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και το κόστος λειτουργίας των οχημάτων.

Η συνολική συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α), τον Ανισόπεδο Ημικόμβο Σκαραμαγκά για την σύνδεση της Δ.Π.Λ.Α με την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων, την αναδιαμόρφωση της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων, καθώς και την κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τα προς κατασκευή έργα είναι:

-Η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α.) στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,515 χλμ. (όπου έχουν εκτελεσθεί μόνο χωματουργικές εργασίες χωρίς να έχουν ωστόσο ολοκληρωθεί) μέχρι την Ε.Ο. Αθήνας – Κορίνθου.

-Η κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Ε.Ο. Αθήνας – Κορίνθου.

-Η αναβάθμιση του υφισταμένου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, με αξιοποίηση της υφιστάμενης δίιχνης γέφυρας για την εξυπηρέτηση της κίνησης Σχιστό – Κόρινθος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κατασκευή δεύτερης γέφυρας Άνω Διάβασης υπεράνω της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (μιας λωρίδας κυκλοφορίας) για την κίνηση Αθήνα – Σχιστό. Στο πλαίσιο της κατασκευής των παραπάνω έργων προβλέπεται και αναβάθμιση της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μεταξύ του ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά και ανισόπεδου κόμβου Σχιστού με αύξηση και αναδιαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας αυτής.

-Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων επί της Λεωφόρου Σχιστού, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος στη διασταύρωση Λεωφόρου Σχιστού και Παλάσκα, καθώς και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Στα πλαίσιο της πρόβλεψης του εν λόγω κόμβου, αλλά και της αναβάθμισης του ανισόπεδου κόμβου Σχιστού προβλέπεται και αναδιαμόρφωση της Λεωφόρου Σχιστού στο μεταξύ τμήμα των δύο κόμβων.

-Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων επί της Λεωφόρου Σχιστού, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος στη διασταύρωση Λεωφόρου Σχιστού και Παλάσκα, καθώς και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Στα πλαίσιο της πρόβλεψης του εν λόγω κόμβου, αλλά και της αναβάθμισης του ανισόπεδου κόμβου Σχιστού προβλέπεται και αναδιαμόρφωση της Λεωφόρου Σχιστού στο μεταξύ τμήμα των δύο κόμβων.