Χατζηδάκης: “Η ΝΔ θα παρουσιάσει ρεαλιστικό πρόγραμμα και όχι προτάσεις που θα κοροϊδεύουν τους πολίτες”

«Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο δεν θα αφορούν μόνο την επόμενη χρονιά, αλλά και την επόμενη τετραετία. Έχω την ευθύνη για τον συντονισμό της ατζέντας για το 2030 της Νέας Δημοκρατίας και ήδη εργαζόμαστε εντατικά σε όλα τα επίπεδα για να διαμορφώσουμε σοβαρές και ρεαλιστικές προτάσεις, με βάση τις καλές διεθνείς πρακτικές. Προτάσεις που θα μπορούν να εφαρμοστούν και δεν θα κοροϊδεύουν τους πολίτες».

Αυτά ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στον Alpha radio. «Θα προβάλουμε το έργο μας, που είναι σημαντικό, αλλά δεν προτιθέμεθα να ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας. Η Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη συνεχούς εθνικής ανανέωσης. Και είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της τις ελπίδες της η Ελλάδα», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, που δημοσιεύονται, τόνισε: «Στο τέλος όλων, ανεξαιρέτως, των ερευνών βλέπουμε ένα ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία, χαμηλότερο προφανώς από τις προηγούμενες εκλογές, αλλά πολύ ψηλότερο ταυτοχρόνως σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Θα ήταν εσφαλμένο να διαβάσουμε τις δημοσκοπήσεις ως προανάκρουσμα κακών ειδήσεων για την κυβέρνηση. Παρά το ότι είμαστε στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησης και είναι λογικό σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει μια κόπωση του εκλογικού σώματος, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι τόσο πολύ μπροστά στις δημοσκοπήσεις, είναι απόδειξη ότι μια μερίδα σημαντική των συμπολιτών μας βλέπει ότι γίνονται πολλά προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Οι δημοσκοπήσεις», συμπλήρωσε, «αποτυπώνουν το πρόβλημα της ακρίβειας, που είναι πανευρωπαϊκό. Το βλέπουμε και στην καθημερινή παρατήρηση και επιχειρούμε να το αντιμετωπίσουμε, όπως όλες οι κυβερνήσεις της ΕΕ με ελέγχους στην αγορά, με μειώσεις φόρων και με αυξήσεις εισοδημάτων, αλλά και με μια συνολικότερη προσπάθεια για την οικονομία. Η οικονομία πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και δουλειά μας είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια σοβαρά, σεμνά, αποτελεσματικά και μένοντας μακριά από τις μαγικές συνταγές, γιατί τέτοιες μαγικές συνταγές εμείς δεν διαθέτουμε».

Σε ερώτηση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε:

«Ο κ. Τσίπρας έρχεται περίπου ίδιος με το παρελθόν, με το ίδιο στυλ και με τα ίδια ποσοστά. Κάνει μια προσπάθεια να δείξει ότι είναι διαφορετικός. Αλλά επανέρχεται με την ίδια ρητορική της επιθετικότητας, του μηδενισμού, με την ίδια παροχολογία και εν πολλοίς και με τα ίδια στελέχη. Και το ΠΑΣΟΚ παριστάνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουμε την αξιοπιστία των κομμάτων αυτών. Ξέρουμε ότι για μια ακόμα φορά τάζουν “τη μάνα τους και τον πατέρα τους”. Από τη μια πλευρά υπάρχει τοξικότητα και εχθροπάθεια και από την άλλη πλευρά άκρατη παροχολογία και υποτίμηση της νοημοσύνης των ανθρώπων. Εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα. Αλλά τα λιγότερα που θα υποσχεθούμε εμείς θα γίνουν όλα. Όπως συνέβη και μέχρι τώρα. Ενώ αυτά που θα υποσχεθούν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης, όπως φαίνεται και από τις μέχρι τώρα εξαγγελίες τους, θα είναι μια συνταγή από αυτόν τον κουραστικό λαϊκισμό όλων των προηγούμενων ετών αυτών των δύο κομμάτων».

Αναφορικά με την κριτική ορισμένων ότι η ΝΔ έχει ξεστρατίσει από τις αξίες της, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε: «Δεν ξέρω αν έχουμε ξεστρατίσει από τις αρχές και τις αξίες μας επειδή η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%, έχουμε τη σημαντικότερη αύξηση επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας επαινούν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Επειδή κάναμε πράξη τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, επειδή οι συνταξιούχοι παίρνουν νωρίτερα σύνταξη από ό,τι στη Γερμανία. Επειδή έχουμε ρυθμίσει μετά από πολλά χρόνια τα θέματα των θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, έχουμε πάρει Ραφάλ και Μπελαρά και περιμένουμε από το 2028 τα F-35, ενώ με την Τουρκία το θέμα είναι εκκρεμές, ή επειδή έχουμε υπογράψει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία. Ούτε στην οικονομία ξεστρατίσαμε, ούτε στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα. Προσπαθούμε να δουλεύουμε συντεταγμένα, χωρίς να ανακαλύπτουμε τον τροχό, εφαρμόζοντας καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Να είμαστε ένα κόμμα της νοικοκυροσύνης και της κοινής λογικής. Όπως το οραματίστηκε άλλωστε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία».