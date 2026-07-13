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ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο με εγκαύματα και κατάγματα 13χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Η ΕΛΑΣ διερευνά το περιστατικό

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο με εγκαύματα και κατάγματα 13χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι
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Στο Καραμάνδειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε 13χρονος στην Πάτρα που τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από tempo24, ο 13χρονος μεταφέρθηκε αρχικά σε Νοσοκομείο της Ηλείας αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.

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Το παιδί ισχυρίστηκε ότι έπεσε μόνο του, ενώ νοσηλεύεται με εγκαύματα και κατάγματα από την πτώση.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου ειδοποίησαν την Αστυνομία που διερευνά το περιστατικό.

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