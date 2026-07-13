Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο με εγκαύματα και κατάγματα 13χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι
Η ΕΛΑΣ διερευνά το περιστατικό
Στο Καραμάνδειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε 13χρονος στην Πάτρα που τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ο ίδιος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από tempo24, ο 13χρονος μεταφέρθηκε αρχικά σε Νοσοκομείο της Ηλείας αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.
Το παιδί ισχυρίστηκε ότι έπεσε μόνο του, ενώ νοσηλεύεται με εγκαύματα και κατάγματα από την πτώση.
Οι γιατροί του Νοσοκομείου ειδοποίησαν την Αστυνομία που διερευνά το περιστατικό.
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