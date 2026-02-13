Εκτός ορίων η κόντρα Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: Το “παρακράτος”, οι μηνύσεις και η “robe de chambre”

Στα άκρα οδηγήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12/2 η σύγκρουση ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η κόντρα βγήκε εκτός ορίων με απειλές, βαριές εκφράσεις, αλλεπάλληλες μηνύσεις και καταγγελίες περί παρακράτους.

Αφορμή στάθηκαν παλαιότερες καταγγελίες της κυρίας Κωνσταντοπούλου για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που επανέφερε στη Βουλή, με αποτέλεσμα να εκτυλιχθούν σκηνές «σκληρού ροκ» στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία συνεχίστηκε και στα social media.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στη Βουλή, επανέλαβε καταγγελίες περί πολιτικής κάλυψης της εργοδοσίας της «Βιολάντα», την περίοδο που ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν υπουργός Ανάπτυξης και αργότερα Εργασίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς να είναι μπροστά ο κ. Γεωργιάδης, τον αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο», υποστηρίζοντας ότι χαρακτήριζε το εργοστάσιο «πρότυπο».

Ο υπουργός Υγείας έσπευσε στην αίθουσα της Ολομέλειας, για να απαντήσει επί προσωπικού, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης τον διέκοπτε συνεχώς από τα έδρανα, με τον υπουργό Υγείας να λέει σε έντονο ύφος: «Φτάνει με τις διακοπές αυτής της γελοίας».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου «το πιο τοξικό και πιο δηλητηριώδες στοιχείο που έχει περάσει από τη Βουλή», ενώ αναφέρθηκε και στις αποχωρήσεις βουλευτών από την Κοινοβουλευτική της Ομάδα.

Απαντώντας, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι αποφεύγει να απαντήσει από τα κυβερνητικά έδρανα και επανέλαβε τις καταγγελίες για το εργοστάσιο «που έγινε τάφος για πέντε εργαζόμενες».

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να διαβάσει παλαιότερες δηλώσεις του, όταν -όπως υποστήριξε- μιλούσε για «διαρκείς ελέγχους» και «εργοστάσιο με την τελευταία τεχνολογία».

«Δεν έμαθε αγωγή από τον πατέρα της και τη μάνα της» είπε ο υπουργός Υγείας, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου και την κατάσταση να ξεφεύγει περισσότερο.

Αργότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε συνέχεια στον καβγά, εξαπολύοντας νέα επίθεση μέσω εκτενούς ανάρτησης στο Facebook, με αφορμή δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που έχει κατατεθεί σε βάρος του.

Στην ανάρτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για ύπαρξη παρακράτους, υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός «ομολόγησε πως αστυνομικός του Τμήματος Εξαρχείων, παραβιάζοντας το καθήκον του, του απέστειλε μήνυμα, γνωστοποιώντας απόρρητα στοιχεία της προδικασίας, καθώς και αναφορά για την παρουσία και ακόμη και την ενδυμασία πολιτικού αντιπάλου και πολιτικής αρχηγού».

Επίσης, ζήτησε την παραίτηση τόσο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη όσο και του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ολόκληρη η ανάρτησή της στο Facebook:

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους. Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες. Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας. Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε με τη σειρά του μέσω X, γράφοντας: