Φωτιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 για εκκένωση “Απομακρυνθείτε προς Λαγκαδά” – Επιχειρούν 6 εναέρια (βίντεο)
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (11.07) στην περιοχή Περιβολάκι Θεσσαλονίκης, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 15 οχήματα. Ακολούθησε ενίσχυση των δυνάμεων καθώς στο σημείο επιχειρούν συνολικά 65 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 και καίει καλάμια σε αρδευτικό κανάλι, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής
Ήχησε το 112 για εκκένωση
Λίγο πριν τις 16.00 ήχησε και το 112 στα κινητά των πολιτών, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Ακολούθησε ακόμη ένα μήνυμα που καλούσε τους κατοίκους να εκκενώσουν το Περιβολάκι και να κινηθούν προς Λαγκαδά.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
πηγή στην Google
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