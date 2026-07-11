Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ: Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με μικρή προσέλευση και απαρτία μέσω zoom

Σε κλίμα έντασης και με οριακή απαρτία άνοιξαν τελικά οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από έντονο παρασκήνιο σχετικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έναρξη της διαδικασίας οι παρόντες μαζί με όσους συνδέθηκαν διαδικτυακά ανήρχονταν σε περίπου 105 μέλη, τη στιγμή που το καταστατικό όριο για την επίτευξη απαρτίας ορίζεται στα 137 άτομα.

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Εντούτοις, κομματικές πηγές ανέφεραν ότι ο απαραίτητος αριθμός συμπληρώθηκε την τελευταία στιγμή, χάρη στις ψηφιακές συνδέσεις μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Πρόταση για αναβολή από τον Θ. Ξανθόπουλο

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατέθεσε πρόταση με στόχο την αποκλιμάκωση της εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

Ο κ. Ξανθόπουλος εισηγήθηκε την αναβολή της συνεδρίασης για το επόμενο Σάββατο, προκειμένου να διασφαλιστεί ευρύτερη συμμετοχή των μελών, αφού πρώτα προηγηθεί διεργασία και συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Η μάχη του καταστατικού και το θρίλερ της απαρτίας

Η πλευρά του Παύλου Πολάκη επιμένει για τη νομιμότητα της διαδικασίας, επικαλούμενη τις καταστατικές προβλέψεις και αρνούμενη το δικαίωμα της αναπληρώτριας γραμματέα να ακυρώσει μονομερώς τη σύγκληση του οργάνου.

Από την άλλη πλευρά, η επίσημη Κουμουνδούρου τηρεί σκληρή στάση, διαμηνύοντας ότι δεν αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη μάζωξη.

Κατά την αναπληρώτρια γραμματέα, Ράνια Σβίγκου, η αναβολή κρίθηκε επιβεβλημένη μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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Ο σχεδιασμός της ηγεσίας προβλέπει συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα, με σκοπό τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής για τις 18 Ιουλίου.

Ρένα Δούρου: «Το καταστατικό δεν επιτρέπει αδιέξοδα»

Στο Wyndham προσήλθε και η Ρένα Δούρου, η οποία σε δηλώσεις της επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, ασκώντας παράλληλα κριτική για τα «τεχνητά αδιέξοδα» των τελευταίων ημερών.

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«Το καταστατικό μας, χάρη στους αγώνες σπουδαίων συντρόφων, δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Ζητώ συγγνώμη από τα χιλιάδες μέλη και τους ψηφοφόρους μας.

Πιστεύω ότι με συλλογικότητα και σοβαρότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί σύντομα στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η κούρσα διαδοχής και το παρασκήνιο για την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Η εσωκομματική κρίση πυροδοτείται από τη μάχη για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Στο προσκήνιο έχουν ήδη διαμορφωθεί δύο βασικοί πόλοι. Πρόκειται για την πλευρά που εκφράζεται από τους Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου, αλλά και για την πλευρά του Παύλου Πολάκη.

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Οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, οπότε και θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την εκλογή νέου επικεφαλής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Παύλος Πολάκης αναμένεται να θέσει επισήμως και το αίτημα της επανένταξής του στην Κ.Ο., από την οποία είχε διαγραφεί με απόφαση Φάμελλου, μια διαδικασία που απαιτεί επίσης την τήρηση συγκεκριμένων κοινοβουλευτικών όρων.